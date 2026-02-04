Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前第一夫人吉尔拜登前夫被捕　遭控杀害现任妻子

即时国际
更新时间：16:05 2026-02-04 HKT
发布时间：16:05 2026-02-04 HKT

美国前第一夫人吉尔拜登（Jill Biden）的前夫史蒂文森（William Stevenson）涉嫌杀害其现任妻子被捕，遭控谋杀罪。根据特拉华州提交的大陪审团起诉书，77岁的史蒂文森于周一被拘留，并被控一级谋杀，死者是其现任妻子琳达（Linda Stevenson）。

死者被发现伏尸客厅

警方未公布死亡细节，但据先前的新闻稿指出，警方于12月28日接获通报，前往威尔明顿地区一处住宅处理家庭纠纷。警员抵达后发现琳达在客厅内无反应，经急救宣告不治。遗体交特拉华州法医科学部门进行检验。

吉尔拜登（Jill Biden）前夫史蒂文森（William Stevenson）。 路透社
吉尔拜登（Jill Biden）前夫史蒂文森（William Stevenson）。 路透社
吉尔拜登（Jill Biden）前夫史蒂文森（William Stevenson）住处。 美联社
吉尔拜登（Jill Biden）前夫史蒂文森（William Stevenson）住处。 美联社
有人在房子旁立标语为死者琳达（Linda Stevenson）寻求正义。 美联社
有人在房子旁立标语为死者琳达（Linda Stevenson）寻求正义。 美联社

 

警方在公布史蒂文森被捕消息时，并未说明其妻具体死因。警方指出，大陪审团于周一提出的起诉，是在历时数周的「广泛调查」后作出的结果。

警方表示，史蒂文森目前被关押在霍华德杨惩教中心，因未能缴纳50万美元（约390万港元）现金保释而持续收押。

1970年结婚 仅维持5年

吉尔拜登原姓雅各布斯（Jill Tracy Jacobs），1970年2月与史蒂文森结婚，当时年仅18岁的她仍是特拉华大学学生，史蒂文森则23岁。婚后不久，史蒂文森在特拉华大学附近创办了「石气球俱乐部」（The Stone Balloon Club）酒吧，数十年来成为全美最知名的大学酒吧之一，许多著名音乐人曾在此演出。

吉尔与史蒂文森的婚姻维持5年，于1975年5月获准民事离婚。吉尔曾试图保留「石气球俱乐部」一半股权，但没有成功。

前总统拜登一方未就美媒查询发表回应。

