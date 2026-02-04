柬埔寨电骗｜大清剿行动持续 目标4月底「清零」

柬埔寨已正式启动针对电信网络诈骗犯罪的超大规模清剿行动，并明确设定目标，最迟于今年4月底前全国「清零」。

《柬中时报》报道，柬埔寨内政部发言人杜速克在接受独家专访时披露，此次代号为「超大规模清剿行动」的执法行动是柬埔寨有史以来规模最大、力度最强、体系最完整的一轮系统性反诈行动，任何在柬埔寨境内从事电信网络诈骗活动的不法分子，都将依法严惩，绝无侥幸空间。

杜速克强调：「过去我们使用的是『打击』，而现在，我们使用的是『清剿』。这意味著不是遏制，而是彻底铲除。」目标是实现对电诈的彻底、全面清零。

杜速克指出，柬埔寨政府已就本轮行动建立三级执法指挥体系，国家层面由洪玛耐总理亲自统筹主导；第二层级由内政部与国家警察总署统一协调部署；第三层级则由各省市政府直接组织并落实具体执法行动。

他警告，如在行动期限内，仍有电诈犯罪活动在任何省市残留，相关地方政府必须向中央政府作出交代，有关负责人将依法承担相应责任，情节严重者不排除追究法律责任。

他重申，所有在境内从事电诈活动的人员，将依法追究刑事责任；对潜逃或藏匿于境外的不法分子，柬埔寨政府也将通过加强国际执法合作，持续追捕，绝不姑息、绝不放过。

1月31日，柬埔寨执法部门在柬越边境柴桢省巴域市展开联合执法行动，动员约700名警力，成功捣毁A7电信诈骗园区，依法拘捕2044名外籍人员，其中包括中国大陆人员1792人。这是柬埔寨近期在全国范围持续开展清剿电诈行动以来，规模最大的一次执法行动。