特朗普「金库计划」｜937亿元筹建矿产战略储备 欲降对华稀土依赖

即时国际
更新时间：08:39 2026-02-04 HKT
发布时间：08:38 2026-02-04 HKT

美国总统特朗普宣布筹建价值约120亿美元（937亿港元）的关键矿物储备项目「金库计划」，旨在帮助美国制造商应对未来的供应短缺，以及「最大限度」减少对中国稀土和金属的依赖。美商务部长称，美国正从中国方面夺回对关键矿产资源的控制权。

减对中国稀土和金属依赖

特朗普周一表示，这个名为「金库计划」(Project Vault)的预期储备将由约20亿美元民间资金，以及美国进出口银行提供的100亿美元贷款共同促成，用于从汽车厂、制造商和科技公司汇集这些矿物。特朗普周一在白宫表示，美国「绝不想重蹈一年前的覆辙」。据悉他是指美中贸易争端期间，中国限制稀土供应。

「金库计划」类似美国目前的石油紧急储备项目，但重点是稀土和镓、钴等关键矿物。路透社

 

「金库计划」类似美国目前的石油紧急储备项目，但重点是稀土和镓、钴等关键矿物，这些矿物可用于制造喷射引擎和iPhone手机等产品。有美媒报道目前已有十几间公司参与该计划，包括通用汽车、波音公司、Google等。

中国去年4月限制7种稀土元素出口，后续扩大管制，逼使美制造商一度减产。美商务部长卢特尼克也发言抨击历任前总统让关键矿产完全落入中国掌控。他称如今美国正夺回或重振关键矿产资源、汽车业及半导体产业。

对于美国此新计划，中国外交部发言人林剑昨称，在维护关键矿产全球产供链稳定与安全问题上，中方立场没有变化，各方都有责任为此发挥建设性作用。另有记者提到日本据报在南鸟岛海域成功开采出一种富含稀土的泥浆，林剑则回应说，中方注意到「日本国内近年来一直都有这样的报道」。

