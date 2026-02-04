亿万富豪动「阴茎增大手术」猝死  验尸报告揭案情大反转

一名身家亿万的比利时籍钻石富商，2019年于法国巴黎接受阴茎增大手术期间，不幸心脏病发猝死。当地警方初期以涉嫌「过失致死」侦办主刀及助理医生，惟最新验尸报告令案情出现大反转。调查显示富商死于长期服用多种药物引发的突发性心脏病，与手术程序无关。两名医生虽逃过误杀罪名，但仍被揭发涉及药物犯罪及无牌行医，遭永久禁医并处以巨额罚款。

执意进行「增大」手术 腹痛仍坚持医生操刀

死者为当年65岁的以色列裔钻石商拉尼亚多（Ehud Arye Laniado），他在业界极具名气，却一直受性功能障碍困扰，多年来频繁造访巴黎一间私人诊所，并长期服用血管扩张剂等药物。

报告指出，拉尼亚多因长期自行混合服用多种药物，导致心脏负荷过重诱发猝死，裁定其死亡与手术本身无直接关连。路透社/示意图

事发当日，拉尼亚多如常前往该诊所接受阴茎增大手术。据报他在术前已感到腹部疼痛，出现不适征兆，但他仍执意要求医生继续手术。讵料手术进行期间，拉尼亚多突然心脏病发，现场医师虽即时施以心肺复苏术，最终仍回天乏术，魂断手术台。

验尸揭长期服药夺命 律师辩称与手术无关

辩护律师在庭上为医生辩护时表示，心脏骤停属于突发意外，「如果这情况发生在披萨店，难道也要起诉披萨师傅吗？」随着详细验尸报告公开，调查方向由「手术失误」转为「身体机能衰竭」。报告指出，拉尼亚多因长期自行混合服用多种药物，导致心脏负荷过重诱发猝死，裁定其死亡与手术本身无直接关连。

揭发无牌行医及药物罪名 两医遭永久钉牌

虽然「过失致死」指控未能成立，但法国当局在调查过程中发现该诊所及医护人员涉及多项违规。法官指出，涉案医生在患者出现腹痛时未有及时提供适当医疗协助，且涉及药物管理犯罪，甚至被揭发有人「无牌行医」。

最终，两名涉案医生遭判处永久禁止行医，主刀医师被罚款5万欧元（约41万港元）及缓刑15个月；助理医师则被罚款2万欧元（约16万港元）及缓刑12个月。这宗轰动钻石界的富豪猝死案，亦为追求整型效果的公众敲响健康警钟。