特朗普现身晚宴冷笑话变冷场  涉格陵兰、加拿大玩笑换来一片沉寂尴尬

美国《华盛顿邮报》报道，美国总统特朗普于1月31日出席华府精英组织苜蓿草俱乐部（Alfalfa Club）年度晚宴时，以「喜剧之夜」自居，席间多次以戏谑方式评论国际局势及政治对手，惟多个笑话未获掌声，反而换来现场一片沉寂，气氛尴尬。

笑称或要提早离场 「要去看入侵格陵兰的行动」

据报，当晚活动于华府希尔顿酒店举行，约二百名会员及宾客出席。特朗普致词时直言「这个房间里有很多我讨厌的人，但我仍然喜欢你们大多数人」，随后又笑称自己可能要提早离场，因为「要去看入侵格陵兰的行动」。

他随即补充并非真的动武，而是「要买下格陵兰」，并顺势再抛出争议性说法，指自己从未打算让格陵兰成为美国第51州，「第51州会是加拿大，格陵兰只是第52州，委内瑞拉可以排第53」。与会者形容，相关言论并未引来笑声，场面相当冷淡。

特朗普亦以轻佻口吻提及其提名的新任联储局主席沃什，笑言「如果他不减息，我就告他」，稍作停顿后才补上一句「只是开玩笑」。不过，他其后向记者强调，虽然当晚是吐槽场合，但仍期望联储局未来能下调利率。

在提及「政敌」民主党方面时，特朗普再次使用「宝嘉康蒂」揶揄麻省参议员伊丽莎白．华伦过往自称具原住民血统的争议，又暗示前第一夫人吉儿．拜登才是「真正掌权的人」，同样未能博得现场掌声。

晚宴结束后，特朗普乘坐空军一号前往佛罗里达州棕榈滩，途中向随行记者透露，美国正就相关议题与伊朗展开「严肃谈判」。他亦谈及明尼苏达州因移民执法致死事件引发的大规模示威，声称「因为我们的行动，当地犯罪率大幅下降」，并警告若示威者作出暴力行为，联邦当局将以「非常严厉的武力」回应。

苜蓿草俱乐部创立于一九一三年，最初为纪念南方邦联将领罗拔．李（Robert E. Lee）生日，其后逐步演变为由企业高层、政界人物及华府菁英组成的封闭社交圈。历任美国总统多有出席传统活动，惟特朗普在首个总统任期内未曾露面，今次为首次亲身出席演说。