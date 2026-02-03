爱泼斯坦案│ 挪威王妃与淫媒电邮来往 叛逆少女登上王室传奇崩坏

爱泼斯坦案海量文件一公开，旋即令多国政商要人卷入性丑闻的风暴。出身平民、邂逅王子的挪威王妃玛丽特（Crown Princess Mette-Marit），被揭与爱泼斯坦多番来往，童话破灭，近半国民更认为她不能担任王后。

民调指近半受访挪威民众反对玛丽特继任王后。法新社

玛丽特王妃与哈康王储圣诞合影。法新社

挪威王妃身陷丑闻。法新社

玛丽特生于当地奉行保守新教的城镇，当地民众大多读圣经，父亲是记者，母亲为银行职员，生于小康家庭。16岁时随学校到澳洲交流，开拓世界，这经经历改变一生。



相关新闻：爱泼斯坦案︱300万页公开文件变「核弹」 一文睇清涉事政商名人

曾剃发食大麻摇头丸

她返回挪威后，剃掉头发，并与奥斯陆地下音乐圈的男子订婚，非官方传记写到，这段时期玛丽特甚至尝试大麻与摇头丸。直至24岁时，与另一名男子短暂交往后，生下儿子霍伊比（Marius Borg Hoiby）。

玛丽特这段「自我解放」的经历，无阻与挪威王储哈康（Haakon）在音乐节上相恋的情缘。2001年，玛丽特与哈康王储大婚前，对传媒表示，自己的青少年时代比很多人叛逆。

由「叛逆少女」摇身成为挪威王妃，她变得低调，并与哈康王储育有一子一女。

不过，爱泼斯坦案摧毁玛丽特在挪威民众心中的形象。



相关新闻：卷入爱泼斯坦丑闻 英前驻美大使文德森退出工党

不少民众反对继任王后

爱泼斯坦案文件公开，揭露玛丽特与爱泼斯坦多有来往，挪威传媒大幅报道两人关系。2011年至2014年间，两人有多通电邮。

2012年，爱泼斯坦告诉玛丽特，他正在巴黎「物色妻子人选」，玛丽特回复巴黎「适合发展婚外情」，还说「北欧人比较适合当人妻」。

即使知道爱泼斯坦2008年因诱使未成年少女卖淫，被美国州法院定罪3年，玛丽特仍发电邮与他，言谈间附上微笑表情符号。

事件触发挪威民众非议，当地电视台TV2周二（3日）公布的民调，47.6%受访者认为她不应接任王后，只有28.9%仍然支持。

挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）呼吁玛丽特王妃解释，为何成婚后仍不避嫌与爱泼斯坦电邮来往。



相关新闻：爱泼斯坦案｜莫迪被爆曾「唱歌跳舞」取悦特朗普 印方否认

健康亮红灯儿子临罪

玛丽特王妃民望跌入深谷，此时她的大儿子周三（4日）须出庭面临38项指控，包括性侵4名女性、袭击多名前女友等，最高可判囚16年。

儿子和自己身陷丑闻之际，玛丽特的健康亦响起警号。2018年，她透露患上肺纤维化，肺部结疤、呼吸困难，属不治之症，未来也很可能要接受肺部移植。