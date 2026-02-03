爱泼斯坦案︱300万页公开文件变「核弹」 一文睇清涉事政商名人

美国司法部上周五（30日）公开数百万份与已故富豪淫媒爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）相关的新文件，包括300万页文件、18万张图像和2000段影片。以下为其中涉案的政商界名人：



美国司法部公布多名涉及爱泼斯坦案的政商界名人。美联社

富豪淫媒爱泼斯坦。法新社

爱泼斯坦（右）与学者乔姆斯基倾谈。法新社

爱泼斯坦案陆续引发多宗丑闻。美联社

1.马斯克 （Elon Musk）

马斯克曾联络爱泼斯坦，称自己要好好放松。美联社

文件公开爱泼斯坦与亿万富翁马斯克的电邮来往。他表示爱泼斯坦曾邀请自己前往「萝莉岛」。2012年，马斯克问及爱泼斯坦「岛上哪天或哪晚有最狂派对？」

其后马斯克多次电邮爱泼斯坦，称自己要「好好放松」。双方讨论前往萝莉岛的行程与跟进安排，目前没有证据显示马斯克曾前往该岛。

马斯克上周六（31日）于X表示，电子邮件可能被用作抹黑自己。马斯克暂未被控与此案有任何关联。

盖茨（左）否认指控。美联社

2. 盖茨 （Bill Gates）

爱泼斯坦在一封电邮草稿，声称微软创办人盖茨有婚外情。

爱泼斯坦写道，他协助盖茨获取药品，用以处理与俄罗斯女孩发生性行为的后果，也为盖茨与已婚妇女幽会提供方便。

盖茨基金会否认说法，2021年盖茨称他与爱泼斯坦的关系是「巨大错误」，只与爱泼斯坦共晋数次晚餐，为盖茨基金会筹款。



克林顿（左）过去20多年曾与爱泼斯坦多次来往。法新社

3. 克林顿（Bill Clinton）

克林顿在过去20多年曾与爱泼斯坦多次来往，包括乘坐爱泼斯坦私人飞机，以及在白宫与他会面。克林顿否认知悉爱泼斯坦的不当行为。

其发言人表示，2006年爱泼斯坦首次受到刑事指控后，克林顿随即与其断绝关系。

调查档案包括公众要求司法部解释为何没有调查克林顿的信件。



安德鲁涉案遭剥夺「王子」头衔。美联社

4. 前安德鲁王子（Andrew Mountbatten Windsor）

安德鲁在丑闻曝光后，王子和约克公爵头衔2025年10月遭剥夺，逐出英国王室庄园。安德鲁是已故英女王伊利莎白二世的次子。

安德鲁的名字在这批新文件中出现数百次。爱泼斯坦向安德鲁介绍一名26岁俄罗斯女子。照片上安德鲁跪在躺在地板的女子身上。

名为罗伯茨（Virginia Roberts Giuffre）的女子指控爱泼斯坦贩卖女性，自己17岁时被迫与安德鲁发生性关系。罗伯茨2025年4月去世，调查结果为自杀身亡。



特朗普未被检控。美联社

5. 特朗普（Donald Trump）

爱泼斯坦与特朗普相识多年，特朗普的名字在这批文件中出现数千次，其中包括新闻、政论、八卦电邮等，至今没有被起诉。美国司法部公开2025年8月的调查，当中有证人引述传闻称，特朗普曾与未成年少女性接触，但司法部认为指控不可信。

特朗普曾表示爱泼斯坦「很有意思」，与自己一样喜欢美女。2019年，特朗普指早在爱泼斯坦被捕前，已与他再无关系。

其他涉案政商名人还包括美国商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）、特朗普前顾问班农（Steve Bannon）、以色列前总理巴拉克（Ehud Barak）、美国前财长萨默斯（Larry Summers）等。

