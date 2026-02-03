Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜公布爱泼斯坦案原来有伏笔？武契奇：料伊朗48小时内遭打击

更新时间：00:34 2026-02-03 HKT
发布时间：00:34 2026-02-03 HKT

塞尔维亚总统武契奇2月1日表示，美国政府突然公布爱泼斯坦案的新调查文件，或许意味著伊朗将在48小时内遭到军事打击。

1998年美国时任总统克林顿的和莱温斯基的性丑闻曝光之后，克林顿政府相继对阿富汗、苏丹和伊拉克等目标发动军事打击，以转移公众视线，减轻政治压力。

武契奇补充指，爱泼斯坦新文件的公布并非袭击伊朗的原因，但美国政府必定希望以其他大新闻转移公众和媒体焦点，难免加快美国政府推进某些重大决策。
据凤凰卫视等报道，武契奇接受塞尔维亚一电视台采访时表示，美方近日公布了爱泼斯坦相关的新文件，似乎是同一操作手法，意味著有人将遭到军事打击，目标可能是近日与美国关系紧张的伊朗。

另据新华社，美国总统特朗普1日对媒体表示，如果伊朗未能与美国达成核协议，世界就会知道伊朗最高领袖哈梅内伊的预言是否准确。他又重申，美国已在伊朗附近水域集结大规模兵力。

伊朗塔斯尼姆通讯社1日报道，哈梅内伊当天上午接见伊朗各界民众时说，如果美国挑起战争，将引发地区性全面战争。

同日，伊朗外长阿拉格齐接受美国有线电视新闻网采访时表示，伊朗的武装力量已完成部署，甚至比上一场战争时更加充分，但强调伊方不希望战争发生。他说，伊方愿意与美方谈判，但前提是确保伊朗「能够继续开展用于和平目的的铀浓缩活动」。

