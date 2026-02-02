炮弹塞肛│法24岁男直肠疼痛求医 手术后发现一次大战炮弹
更新时间：22:38 2026-02-02 HKT
发布时间：22:38 2026-02-02 HKT
发布时间：22:38 2026-02-02 HKT
法国一名24岁男子据报上周六（31日）到急症室求诊，医生在其直肠内发现一枚属于第一次世界大战时期的炮弹。
法新社报道，男子当日深夜感到极到不适，冲到法国南部图卢兹市（Toulouse）的隆格伊医院（Rangueil Hospital）医院的急症室求医，指直肠内有异物。
当值医生立刻施手术取出男子直肠内的异物，发现是一枚一次大战时期德国军队使用的炮弹。
相关新闻：肛门塞17cm番薯｜61岁翁剧痛难忍 搅碎、红酒开瓶器无法取出
报道引述消息指，医护人员取出炮弹期间，当局立刻疏散病人和职员，拆弹专家和消防员立刻到场移除，医护人员表示幸好炮弹没有爆炸引起伤亡。
男子或被控管有弹药
专家指炮弹顶部印有1918年份，长约20厘米，直径约2.5厘米。当地警方正考虑检控男子管有「甲级弹药」。报道提到在法国的农地和地盘，不时发现战时炮弹。
相关新闻：肛塞1kg黄金︱美女空姐入境印度机场断正 承认为佣金犯案
男子没有解释为何炮弹会在其直肠内，当地传媒也没有报道原因，只猜测事件与男子的社交行为有关。
长者疑炮弹塞肛获性兴奋
类似事件在2022年发生。当时一名88岁的长者到院求医，指肛门塞有一枚一次大战时、长约20厘米的炮弹。当时报道指长者将炮弹塞入肛门寻求性刺激。
最Hit
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯 网民凭两点考古 智破真身系前《爱回家》男星？
2026-02-01 22:30 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
北上注意｜冷空气杀到 广州最低气温仅5.6℃
2026-02-01 15:25 HKT