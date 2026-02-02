炮弹塞肛│法24岁男直肠疼痛求医 手术后发现一次大战炮弹

法国一名24岁男子据报上周六（31日）到急症室求诊，医生在其直肠内发现一枚属于第一次世界大战时期的炮弹。

法新社报道，男子当日深夜感到极到不适，冲到法国南部图卢兹市（Toulouse）的隆格伊医院（Rangueil Hospital）医院的急症室求医，指直肠内有异物。

当值医生立刻施手术取出男子直肠内的异物，发现是一枚一次大战时期德国军队使用的炮弹。



相关新闻：肛门塞17cm番薯｜61岁翁剧痛难忍 搅碎、红酒开瓶器无法取出

报道引述消息指，医护人员取出炮弹期间，当局立刻疏散病人和职员，拆弹专家和消防员立刻到场移除，医护人员表示幸好炮弹没有爆炸引起伤亡。

男子或被控管有弹药

专家指炮弹顶部印有1918年份，长约20厘米，直径约2.5厘米。当地警方正考虑检控男子管有「甲级弹药」。报道提到在法国的农地和地盘，不时发现战时炮弹。



相关新闻：肛塞1kg黄金︱美女空姐入境印度机场断正 承认为佣金犯案

男子没有解释为何炮弹会在其直肠内，当地传媒也没有报道原因，只猜测事件与男子的社交行为有关。

长者疑炮弹塞肛获性兴奋

类似事件在2022年发生。当时一名88岁的长者到院求医，指肛门塞有一枚一次大战时、长约20厘米的炮弹。当时报道指长者将炮弹塞入肛门寻求性刺激。