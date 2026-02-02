Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

炮弹塞肛│法24岁男直肠疼痛求医 手术后发现一次大战炮弹

即时国际
更新时间：22:38 2026-02-02 HKT
发布时间：22:38 2026-02-02 HKT

法国一名24岁男子据报上周六（31日）到急症室求诊，医生在其直肠内发现一枚属于第一次世界大战时期的炮弹。

法新社报道，男子当日深夜感到极到不适，冲到法国南部图卢兹市（Toulouse）的隆格伊医院（Rangueil Hospital）医院的急症室求医，指直肠内有异物。

当值医生立刻施手术取出男子直肠内的异物，发现是一枚一次大战时期德国军队使用的炮弹。

相关新闻：肛门塞17cm番薯｜61岁翁剧痛难忍  搅碎、红酒开瓶器无法取出

报道引述消息指，医护人员取出炮弹期间，当局立刻疏散病人和职员，拆弹专家和消防员立刻到场移除，医护人员表示幸好炮弹没有爆炸引起伤亡。

男子或被控管有弹药

专家指炮弹顶部印有1918年份，长约20厘米，直径约2.5厘米。当地警方正考虑检控男子管有「甲级弹药」。报道提到在法国的农地和地盘，不时发现战时炮弹。

相关新闻：肛塞1kg黄金︱美女空姐入境印度机场断正  承认为佣金犯案

男子没有解释为何炮弹会在其直肠内，当地传媒也没有报道原因，只猜测事件与男子的社交行为有关。

长者疑炮弹塞肛获性兴奋

类似事件在2022年发生。当时一名88岁的长者到院求医，指肛门塞有一枚一次大战时、长约20厘米的炮弹。当时报道指长者将炮弹塞入肛门寻求性刺激。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
10小时前
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
影视圈
2026-02-01 22:30 HKT
李家仁医生「断崖式暴瘦」惹全城担忧  螫伏1年再有惊人变化  一特征彻底改变令人叹息
李家仁医生「断崖式暴瘦」惹全城担忧  螫伏1年再有惊人变化  一特征彻底改变令人叹息
影视圈
6小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
遭母亲偷金替胞弟买楼 网民劝港男报警「大义灭亲」 律师：将财物归还不减刑事责任
遭母亲偷金替胞弟买楼 网民劝港男报警「大义灭亲」 律师：将财物归还不减刑事责任
社会
5小时前
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
影视圈
8小时前
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊仓：应该All In收息股｜百万仓
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊沧：年纪大应All In收息股｜百万仓
投资理财
17小时前
大围站马尾女发难「以一敌四」 箍颈起飞脚咬住职员唔放 港铁透露事情始末｜Juicy叮
00:35
大围站马尾女发难「以一敌四」 箍颈起飞脚咬住职员唔放 港铁透露事情始末｜Juicy叮
时事热话
7小时前
冷空气杀到，广东最低气温仅5.6℃，市民穿上厚衣物。 中新社
北上注意｜冷空气杀到 广州最低气温仅5.6℃
即时中国
2026-02-01 15:25 HKT
41岁前港姐为移民耗尽家财？爆要变卖珍藏极不舍 上台卖性感豪购5万包包慰心灵
41岁前港姐为移民耗尽家财？爆要变卖珍藏极不舍 上台卖性感豪购5万包包慰心灵
影视圈
8小时前