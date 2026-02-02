卷入爱泼斯坦丑闻 英前驻美大使文德森退出工党

美国司法部日前再公布大批涉及已故淫媒富商爱泼斯坦的文件，再揭发两人的关系后，英国前驻美大使文德森（Peter Mandelson）表示不希望令工党进一步尴尬，周日（1日）宣布退出工党。他说自己与爱泼斯坦再次被联系在一起，对此深感遗憾和抱歉。

去年被撤驻美大使职务

现年72岁的文德森去年因为与爱泼斯坦的关系曝光，而被首相施纪贤解除英国驻美大使职务。

相关新闻：

文德森说自己与爱泼斯坦再次被联系在一起，对此深感遗憾和抱歉。路透社

文德森（右）与爱泼斯坦在游艇上合照。美国司法部

文德森仅穿T恤与内裤，身旁是一名脸部已被美国当局遮蔽的女子。X@Alexkennedy310

另外，施纪贤日前说，由于爱泼斯坦与被剥夺王子尊号的安德鲁之间的关系有最新披露，安德鲁应该到美国作证。

现年72岁的曼德森被指涉嫌在2000年代初期多次收受爱泼斯坦的款项。

文德森在写给工党秘书长里德利（Hollie Ridley）的信中表示：「关于他20年前向我支付款项的指控，我认为并非事实，我对此毫无纪录或印象，这点我必须自行调查。」

帐户涉3度收爱澄斯坦款项

文德森还说：「在进行调查期间，我不希望让工党陷入更难堪的境地，因此决定退党。」并表示对于发生此事感到「遗憾与抱歉」。

美国司法部公布的银行纪录显示，爱泼斯坦在2003至2004年间，分3次将共计7.5万美元（约58.4万港元）的款项汇入与文德森有关的银行帐户。

文德森较早前接受英国广播公司（BBC）访问时表示，他对这几笔汇款毫无印象，也不清楚这些文件的真伪。

文件揭曾穿内裤与女子合照

在新公开且未标注日期的照片中，也出现交德森的身影，照片中他仅穿T恤与内裤，身旁是一名脸部已被美国当局遮蔽的女子。

他告诉BBC，自己「无法辨认出地点或那名女性，也想不起来当时的情况为何」。

其他文件则指出，爱泼斯坦曾于2009年汇款1万英镑（10.6万港元）给文德森的伴侣席尔瓦（Reinaldo Avila da Silva），而当时文德森正担任政府部长。

文德森今年1月对持续与爱泼斯坦维持友谊一事道歉，此前他曾以自己并非共犯为由拒绝道歉。