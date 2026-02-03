Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本成功6000米深海发现含稀土淤泥 中国外交部：该国内近年都有这样报道

更新时间：15:23 2026-02-03 HKT
发布时间：15:23 2026-02-03 HKT

日本政府周一（2日）宣布，上月启程前往日本最东端南鸟岛的深海钻探船「地球号」，成功从6000米深海海底抽取到含有稀土的淤泥，被视为日本推动国产稀土供应的重要进展。

2月3日，外交部发言人林剑主持例行记者会表示：「我们注意到，日本国内近年来一直都有这样的报道。」

将分析当中稀土含量

这是历来首次有船舶从如此深的海底采集稀土，今次勘探试验任务的最终目的，是要降低对中国关键矿产的依赖。日本官员表示，有关淤泥样本将进一步分析，包括确定当中稀土的确实含量。内阁官房副长官尾崎正直在记者会上表示，此成果在「经济安全及综合海洋发展」上具有重要意义。

日探测船赴太平洋「南鸟岛」试验开采稀土

搭载150人的日本海洋研究开发机构探测船「地球号」，于1月12日从静冈市清水港出发。路透社
他并表明，为了确保稀土稳定供应，希望「与推动理念相近国家合作开发矿山，以及对冶炼事业进行投资」，以强化产业供应链。

尾崎正直指出，这次试掘在东京都小笠原村所属的南鸟岛周边海域进行，探查船已顺利完成海底采取作业。

1月12日出发钻探

搭载150人的日本海洋研究开发机构探测船「地球号」，于1月12日从静冈市清水港出发，目标是位于水深约6000米的深海底。从6000米深的海底进行回收，属于全世界首次尝试，难度极高。

这次试验的重点，在于确认自行研发的设备是否能在海底正常运作，具体方式为将装有采掘装置的管材从船上放至海底，实际尝试取得泥土，为预计明年2月进行的正式采取作业铺路。

今次试掘作业属于内阁府主导「战略性创新创造计划（SIP）」的一环，相关单位接下来将分析回收的泥土，确认其中所含稀土种类、含量与重量，以便后续评估产业利用可行性。

评估更大规模采掘可能性

日本政府也计划在分析结果出炉后，评估进一步更大规模采掘试验的可能性，期望在确保经济效益与技术可行性的前提下，逐步推进深海资源的实际运用。

海洋研究开发机构理事长大和裕幸今年1月曾指出，若要将南鸟岛这类偏远地区的泥土运回并加以利用，「无论怎么想，成本都会比向其他国家购买来得高」。他强调，「是否要付出高达10倍的成本仍然进行开采，需要有数据作为判断依据。」
 

