Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本南鸟岛周边试掘成功 6000米深海发现含稀土淤泥

即时国际
更新时间：14:58 2026-02-02 HKT
发布时间：14:58 2026-02-02 HKT

日本政府周一（2日）宣布，上月启程前往日本最东端南鸟岛的深海钻探船「地球号」，成功从6000米深海海底抽取到含有稀土的淤泥，被视为日本推动国产稀土供应的重要进展。这是历来首次有船舶从如此深的海底采集稀土，今次勘探试验任务的最终目的，是要降低对中国关键矿产的依赖。

将分析当中稀土含量

日本官员表示，有关淤泥样本将进一步分析，包括确定当中稀土的确实含量。内阁官房副长官尾崎正直在记者会上表示，此成果在「经济安全及综合海洋发展」上具有重要意义。

相关新闻：
日探测船赴太平洋「南鸟岛」试验开采稀土

搭载150人的日本海洋研究开发机构探测船「地球号」，于1月12日从静冈市清水港出发。路透社
搭载150人的日本海洋研究开发机构探测船「地球号」，于1月12日从静冈市清水港出发。路透社

他并表明，为了确保稀土稳定供应，希望「与推动理念相近国家合作开发矿山，以及对冶炼事业进行投资」，以强化产业供应链。

尾崎正直指出，这次试掘在东京都小笠原村所属的南鸟岛周边海域进行，探查船已顺利完成海底采取作业。

1月12日出发钻探

搭载150人的日本海洋研究开发机构探测船「地球号」，于1月12日从静冈市清水港出发，目标是位于水深约6000米的深海底。从6000米深的海底进行回收，属于全世界首次尝试，难度极高。

这次试验的重点，在于确认自行研发的设备是否能在海底正常运作，具体方式为将装有采掘装置的管材从船上放至海底，实际尝试取得泥土，为预计明年2月进行的正式采取作业铺路。

今次试掘作业属于内阁府主导「战略性创新创造计划（SIP）」的一环，相关单位接下来将分析回收的泥土，确认其中所含稀土种类、含量与重量，以便后续评估产业利用可行性。

评估更大规模采掘可能性

日本政府也计划在分析结果出炉后，评估进一步更大规模采掘试验的可能性，期望在确保经济效益与技术可行性的前提下，逐步推进深海资源的实际运用。

海洋研究开发机构理事长大和裕幸今年1月曾指出，若要将南鸟岛这类偏远地区的泥土运回并加以利用，「无论怎么想，成本都会比向其他国家购买来得高」。他强调，「是否要付出高达10倍的成本仍然进行开采，需要有数据作为判断依据。」
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
影视圈
17小时前
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
3小时前
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
影视圈
19小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低
朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低
影视圈
2026-01-31 21:00 HKT
汪明荃奇妙结缘女小贩数十载原因曝光 铜锣湾街头温馨互动令人感动 网民赞阿姐人美心善
汪明荃奇妙结缘女小贩数十载原因曝光 铜锣湾街头温馨互动令人感动 网民赞阿姐人美心善
影视圈
7小时前
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
02:02
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
政情
19小时前
汇丰破顶勿轻言沽货 曾渊沧揭散户坏习惯
汇丰破顶勿轻言沽货 曾渊沧揭散户坏习惯
投资理财
10小时前
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊仓：应该All In收息股｜百万仓
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊沧：年纪大应All In收息股｜百万仓
投资理财
10小时前
城巴「仙气女车长」后继有人 惊艳乘客：好靓好飒 网民大爆驾驶路线
城巴「仙气女车长」后继有人 惊艳乘客：好靓好飒 网民大爆驾驶路线｜Juicy叮
时事热话
4小时前