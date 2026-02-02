德恐怖堕轨案 | 南苏丹难民突抓18岁少女跳轨 双双遭列车撞死

德国汉堡市日前发生一宗惊悚的堕轨案，一名具有难民身分的南苏丹裔25岁男子，在当地的地铁万茨贝克市场站（Wandsbek Markt）月台徘回，在列车即将驶入月台时，突然紧抱一名不相识的18岁少女，之后一同跳轨。由于列车煞车不及，导致2人当场丧生。

受害人与凶徒不相识 无辜丧命

据《图片报》报道，事发于1月27日晚上约10时，该名男子举止异常，疑似受到药物、酒精影响，或是精神状况不佳，在月台上游走徘回，并自言自语。

万茨贝克市场站发生恐怖堕轨案，酿2人死亡。路透社

事发的万茨贝克市场站月台。路透社

位于汉堡的万茨贝克市场站。维基网站

万茨贝克市场站案件震惊全国。维基网站

当列车即将进站前，该名男子忽然紧紧抓住一名等候列车的18岁少女，高喊「我要带妳一起走！」，然后抱著少女纵身跳进月台。当时月台上有数人目击惨剧发生经过。

透过联合国难民安置计划获收容

目击者指出，列车虽然紧急煞车，但由于距离太近，仍将2人卷入列车车底。当救援人员将2人救出时，均已无生命迹象。

当地警方表示，嫌凶是25岁南苏丹裔男子，最初逃难到肯尼亚，2024年才透过联合国难民安置计划来到德国，过去曾因多宗轻微犯罪（包括骚扰与滋事）被警方登记在案。至于该名无辜惨死的18岁少女居住汉堡，根本不认识凶徒，当时只是在等车，却不幸遇害。

警方指出，这是随机发生的暴力事件，「这名年轻女性只是在错误的时间，出现在错误的地方，却成了这名心理不稳定男子的牺牲品」。

触发德民众怒火 斥接收太多问题难民

德国联邦移民与难民署（BAMF）表示，透过联合国难民安置的难民都会事前接受安全审查，主要提供给在第一避难国缺乏生活前景、且特别需要保护的难民，但该男子为何符合资格，仍待厘清。

案件发生后，引发德国民众怒火，批评德国接收了太多有问题的难民，让德国成了治安崩坏的国家。许多市民事后前往事发月台献花，并点燃烛火哀悼这名18岁的少女，同时也有声音要求在人流量大的地铁站安装月台门或加强警力巡逻。

去年8月，德国一个小镇也曾发生骇人听闻的类似袭击，一名16岁少女在火车站月台无故遭一名伊拉克籍男子推下轨道，不幸惨死。

