李小龙上身︱中国教头新加坡街头舞双节棍 判囚26周兼罚款

更新时间：10:39 2026-02-02 HKT
发布时间：10:39 2026-02-02 HKT

一名自称是武术教练的中国男子，在新加坡街头穿上李小龙标志性的黄色紧身运动衫，挥舞双节棍，被当地法院判藏有攻击性武器罪成，判囚6个月2周，并罚款2000元新加坡币（约1.18万港元）。

穿李小龙经典紧身运动衫

综合新加坡媒体指，59岁被告Li Hongwei（译音：李宏伟）去年9月8日于新加坡芽笼街头，身穿李小龙经典的黄色连身运动衣，站在两个石趸上，挥舞双节棍。

中国男子在新加坡街头舞双节棍引起警方注意，截查时发现藏有多种武器被判囚。IG@sgfollowsall
铁莲花。
五刃苦无。
李宏伟Cos李小龙的过程被人拍片放上社群平台，引起当地警方注意。同年10月12日，新加坡警方在芽笼找到李宏伟，并在其身上起出双节棍、五刃苦无（忍者暗器）及指节套(或称「铁莲花」)遭拘捕。

1月31日，李宏伟承认藏有攻击性武器控罪。他在庭上辩称，因不熟悉新加坡法律，强调涉案武器仅用于武术表演与教学，不涉及犯罪。

法院最终判处李宏伟有期徒刑6个月又2周，以及罚金2,000新加坡币。

 

