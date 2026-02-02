Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日便利店推麻婆豆腐饮品 网民崩溃：灾难级味道

即时国际
更新时间：10:07 2026-02-02 HKT
发布时间：10:07 2026-02-02 HKT

日本有便利店推出可饮用的麻婆豆腐，宣传可以喝到豆腐块，强调高度还原辛辣麻感。新产品上市后，随即引起网民热议，但普遍都是负评。有网民形容是灾难级味道，有人甚至直言：「这根本是恐怖片吧！吸管吸到碎肉的瞬间，整个人都清醒了。」

这款「麻婆豆腐饮品」于1月13日在日本全国的LAWSON便利店上市，一杯180毫升，售价为298日圆（约15港元）。开发团队表示，新产品是为了满足消费者想喝「甜点以外的料理」以及「想填饱肚子」的需求，标榜能同时品尝到正宗麻婆豆腐的辛辣、花椒的酥麻，以及绢豆腐的滑顺口感。

这款新产品每杯售价约15港元。X@make_gunpla_c
有网民试图将饮料加热以缓解怪味，却发现味道依然难以救药。 X@make_gunpla_c
这款「麻婆豆腐饮品」于1月13日在日本全国的LAWSON便利店上市。X/@mayumayuyu08
怪异酸味成崩溃关键 网民：极恐怖 

但新产品在推出后负评如潮，大批网民崩溃直呼「这不是人类喝的饮料」，还有人被怪异的酸味给吓坏了。

有人说：「味道极其恐怖，那股酸味完全不像麻婆豆腐，身体本能地拒绝吞下去。」

更有人形容吸入后会先感受到一股恶心的酸味，随后就被胡椒呛到，简直是灾难。

豆腐太大块吸不动 加热难缓解怪味

除了气味与味道引发争议，产品的设计也遭到质疑。不少人指出，饮料中的豆腐颗粒大到吸管根本吸不起来。

有网民试图将饮料加热以缓解怪味，却发现味道依然难以救药；也有人不愿浪费，最后选择将其淋在白饭上，「口感就像是麻婆豆腐版的茶泡饭」。

有人直言「麻婆豆腐果然还是要用吃的才行」、更有人直白表示，这款产品连当作灾难时的应急粮食都不合格。

