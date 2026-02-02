高市早苗今春拟访美 特朗普考虑以最高规格「国宾」接待

日本首相高市早苗预计今年春季首度出访美国，相关消息人士透露，特朗普政府正积极协调，考虑以最高规格的「国宾待遇」接待高市，显示在美国总统特朗普预计4月访问中国之际，美方仍盼巩固美日同盟。

所谓「国宾待遇」，通常包括在白宫南草坪举行盛大欢迎仪式、检阅仪仗队、鸣放21响礼砲，以及晚上最受瞩目的白宫国宴。

高市早苗拟2026年初访美 日本政府展开协调

高市早苗今春拟访美。法新社

若高市此行确定获得国宾待遇，将是近年美日领袖外交中的最高层级。美联社

由于众议院选举将于2月8日举行，若执政自民党选情出现重大动荡，高市这趟访美行程仍存在变数。美联社

将成美日外交近年最高层级

日本时事社报道，若高市此行确定获得国宾待遇，将是近年美日领袖外交中的最高层级。

回顾近期日本首相访美纪录，2024年4月，时任日本首相岸田文雄访美时，虽受到拜登政府高规格礼遇，但名义上为行政部门最高规格的「官式访问」；而去年2月时任首相石破茂，则是以层级稍次的「官式工作访问」形式访美。

冀拉笼高市 助推印太政策

分析指，特朗普之所以愿意打破惯例，除了地缘政治考虑，也与个人偏好有关。特朗普对同属保守派阵营的高市评价甚高，曾私下称赞她是「强有力的领导者」。对于特朗普而言，与高市建立良好的私人情谊，有助于他在印太地区推行政策。

据报目前高市访美行程规划锁定在3月下旬日本「春分」连假期间，美方正著手研拟相关纪念活动，力求场面盛大。不过，高市这趟访美行程仍存在变数，即日本即将于2月8日举行众议院选举，如果执政自民党选情出现重大动荡，甚至导致政权不稳或更迭，高市访美计划势必面临调整，甚至可能取消。

而特朗普本人则计划4月访华，并已公开表示有意在下半年邀请中国国家主席习近平以国宾身份访美。