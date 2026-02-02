特朗普：正与古巴领导层谈判协议

美国总统特朗普周日表示，华府正与古巴领导层谈判，寻求达成一项协议。但他没有透露相关协议可能的具体内容。特朗普已威胁向对古巴供油的国家加征关税，并警告古巴要尽快达成协议，否则会面临后果。

指古巴是失败国家

特朗普在佛罗里海湖庄园对记者表示：「古巴长期以来是一个失败国家，现在他们已没有委内瑞拉扶持，所以我们正在与古巴的高层对话，看看会如何发展。我认为我们将会和古巴达成协议。」

古巴共和国主席迪亚斯-卡内尔（中）与前领导人鲁尔（右二）率领群众示威，抗议美国经济封锁古巴。法新社

古巴首都哈瓦那的加油站有驾车民众大排长龙。美联社

哈瓦那的加油站有汽车大排长龙，特待入油。法新社

自1月3日美国突袭抓捕时任委内瑞拉总统马杜罗以来，特朗普政府一直向居巴施压。马杜罗治下的委内瑞拉曾是古巴紧密盟友，也是古巴最重要的石油来源。

特朗普已于1月29日签署行政命令，威胁对向古巴出售石油的国家加征关税。古巴首都哈瓦那的加油站翌日便有民众大排长龙。

加紧施压 图推动政权更迭

特朗普和出身迈阿密古巴流亡社群的国务卿鲁比奥一直希望推动古巴政权更迭。

在马杜罗倒台后，特朗普警告古巴要「尽快达成协议」，否则将面临他没有说明的后果。

特朗普曾表示：「古巴将不会获得更多石油或资金，随时可能崩溃。」

古巴政府方面则指责特朗普试图扼杀该岛经济，该岛每日停电加剧，加油站排队人龙也日益延长。