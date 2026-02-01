教堂壁画补修后天使撞样总理梅洛尼 意大利在野炮轰「拍马屁」

意大利媒体披露，位于罗马市中心一座教堂，近日一幅修复完成的壁画中，天使的脸孔竟酷似意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni），引发热议，文化部门要介入调查。

梅洛尼：我不似天使

意媒《共和报》（la Repubblica）报道披露，这座「卢奇纳罗伦佐圣殿」（Basilica of St Lawrence in Lucina）内原本描绘的2名天使之一，在修复后外貌出现明显变化，「从原本看似普通的小天使，变成神似现年49岁的意大利首位女性总理。」报道并刊出修复前后对照，引发网上疯传。

对此，意大利文化部表示，已指示罗马最高艺术文物主管单位，在同一天内完成现场勘查，以便「再决定下一步该如何处理。」此事也引来在野党不满。五星运动（Five Star Movement）发表声明批评，「无论画中人物是不是总理，都不能让艺术与文化沦为政治宣传或其他用途的工具。」

教堂神父米凯列蒂（Daniele Micheletti）透露，该圣堂装饰先前遭渗水损坏而进行补修，且原作仅完成于2000年，并不属于受文化资产法保护的古迹。至于负责此次修复的艺术家、同时也是原作者的瓦伦提内蒂（Bruno Valentinetti）否认刻意画梅洛尼，强调，「我只是修复25年前原本就存在的样貌。」

至于被「撞脸」的当事人梅洛尼，则态度轻松，她在IG贴出该幅天使画作，并幽默表示，「不，我真的不像天使。」