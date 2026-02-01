Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柬埔寨电骗｜大清剿行动展开 园区近1800名中国人被捕

即时国际
更新时间：18:57 2026-02-01 HKT
发布时间：18:53 2026-02-01 HKT

《柬中时报》报道，柬埔寨警方今日（1月31日）上午在柴桢省巴域市一处电信诈骗园区展开大规模执法行动，共抓获涉案外国人员约2044人，其中女性78人，多数为中国籍人员。

报道指，被拘捕的2044名涉案外籍人员中，包括1797名中国人（1792人来自大陆、5人来自台湾）、越南籍177人、缅甸籍179人、尼泊尔籍30人、马来西亚籍1人、老挝籍2人、印度籍36人及墨西哥籍1人。

这是柬埔寨近期在全国范围内展开清剿电信网络诈骗行动以来，规模最大的一次执法行动。据悉，该电诈园区以赌场名义运作，园区内共设有22栋建筑，长期被用于从事非法活动。

除柴桢省外，西哈努克省等多个地区亦同步展开针对电信诈骗活动的执法行动。

自今年1月中旬起，柬埔寨政府持续加大对电信诈骗犯罪的打击力度。在高压执法态势下，许多电诈园区已自行解散，大量相关从事电诈人员陆续离开园区。

报道指，执法部门近期将继续在全国范围内展开大规模扫荡行动，严厉打击电诈及相关跨国犯罪活动。
 

