SpaceX申请部署100万颗卫星 组太空AI数据中心

美国《个人电脑杂志》网站1月31日报道，马斯克旗下的太空探索技术公司（SpaceX）申请发射多达100万颗卫星，以建立一个环绕地球的轨道数据中心网络。申请文件中显示，这些卫星将直接利用接近恒常的太阳能发电，仅需极少营运及维护成本，同时显著减少地面数据中心对环境的影响。

使用太阳能降成本增效益

报道称，该计划规模惊人，远超马斯克现有的「星链」（Starlink）卫星网络，后者目前在地球轨道上拥有超过9600颗卫星。

马斯克在社交平台转发相关报道。 X截图

SpaceX将该项目描述为「一个拥有前所未有的计算能力的卫星星座，可为先进的人工智能（AI）模型及其相关应用提供支持」。在一份长达8页的文件中，SpaceX描述了其提出的「轨道数据中心系统」。这一卫星系统旨在适应AI、机器学习和边缘计算带来的爆发式数据增长，将提供大规模AI推理和数据中心应用所需的计算能力，为全球数十亿用户提供服务。系统内的卫星将在宽度不超过50公里的狭窄轨道壳层内运行（留出足够的空间，以避免与其他具有类似目标的系统发生冲突）。

这些卫星将在「500公里至2000公里高度、30度倾角的太阳同步轨道」上运行，直接利用近乎恒定的太阳能，几乎无需运营或维护成本，从而实现革命性的成本降低和能源效率提升，同时显著减少地面数据中心导致的环境影响。

这一卫星系统内部将高度依赖高宽带光学链路通信，并与「星链」星座连接，利用现有的卫星互联网系统将数据传输至地面站。

同日，马斯克在社交媒体平台上转发了分析师对上述数据中心的评论。评论分析，这些卫星将在太空中获得不间断的能源，并且无需电池和玻璃框架，这使得太阳能板的生产成本更低；散热方式为被动辐射冷却。