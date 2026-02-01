爱泼斯坦案｜美司法部最新文件曝光 安德鲁王子跪趴女性不雅照流出

美国司法部当地时间1月30日公开的已故性罪犯爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）案文件中，惊现数张疑似英国安德鲁王子（Andrew Mountbatten-Windsor）的不雅照片，引发外界哗然。照片中，一名貌似安德鲁的男子四肢著地，跪趴在一名躺卧的女性身上，其中两张更显示他触碰该名身份不明女子的腹部。这些照片拍摄时间与地点不明，但已对深陷丑闻的安德鲁构成新一轮压力。

英首相呼吁安德鲁到美作证

综合美媒报道，最新披露的文件中，还包含2010年8月爱泼斯坦与安德鲁的电邮往来记录，内容显示，当时爱泼斯坦邀请安德鲁赴伦敦与一位「友人」共进晚餐。安德鲁回复称「很乐意见她」，并让爱泼斯坦将自己的联系方式告知对方。随后爱泼斯坦描述，这名女子26岁，是俄罗斯人，「聪明、貌美、可靠」，还确认对方已拿到安德鲁的电邮地址。

一个多月后，二人在另一封邮件中敲定了伦敦的会面计划。安德鲁提议在白金汉宫共进晚餐，称那里「私密性极佳」。爱泼斯坦则回信表示，「二人需要且会有独处的时间」。

这些邮件的发送时间，距爱泼斯坦2008年在佛罗里达州承认教唆未成年人卖淫罪已有两年。

目前尚无信息可知这些照片的拍摄时间与地点，司法部公开文件时，未为照片附上任何说明或背景信息。安德鲁尚未作出回应。

针对此次最新披露的内容，英国首相施纪贤呼吁安德鲁到美国国会作证，说明其与爱泼斯坦的关联，并表示如果这位前王子继续拒绝作证，就是对爱泼斯坦受害者的辜负。

前妻亦卷入风波

安德鲁王子，前称约克公爵，因与爱泼斯坦的关系已于去年10月被剥夺王室头衔。他多次否认所有不当行为指控，包括曾性侵当年被爱泼斯坦贩运的少女朱弗雷（Virginia Giuffre）。安德鲁声称从未见过朱弗雷，但已在2022年支付巨额和解金了结相关的民事诉讼。美国当局在2020年一份文件中曾指，有证据显示安德鲁曾与爱泼斯坦的一名受害者发生性行为，但强调他并非调查目标。

风波更波及安德鲁的前妻、约克公爵夫人莎拉·弗格森（Sarah Ferguson）。文件显示，她在2009年曾发电邮给当时仍在软禁中的爱泼斯坦，称他为「我亲爱的、杰出而特别的朋友」，并感谢他「成为我一直以来希望拥有的兄长」。