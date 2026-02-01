伊朗局势 | 特朗普称美伊正在谈判：「看看能否取得进展」

美国总统特朗普31日接受福克斯新闻网访问时表示，伊朗正与美国进行谈判，并称「让我们看看能否取得进展，如果不能，就再看接下来会发生什么」。

特朗普在访问中提到，美伊「上一次谈判」未能成功，其后果是美国轰炸伊朗核设施。他同时表示，美方不会向海湾地区盟友通报可能对伊朗采取的军事打击方案。

伊朗最高国家安全委员会秘书、最高领袖顾问拉里贾尼在社交媒体发文指出，与「人为制造的媒体战氛围」相反，伊朗与美国的「谈判架构正在逐步形成」。国际媒体普遍解读为，德黑兰正朝与华盛顿重启谈判的方向取得进展。

近期，美国持续加大对伊朗施压力度，在中东地区部署包括航空母舰在内的多艘军舰，并多次发出军事干预威胁。