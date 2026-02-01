丹麦退伍军人美国使馆外静默抗议 不满特朗普言论轻视贡献

数百名丹麦退伍军人周六在首都哥本哈根的美国驻丹麦大使馆外举行静默抗议，回应特朗普政府威胁接管格陵兰，以及贬低丹麦在国际军事行动中的贡献。

美国大使馆外默哀五分钟

示威者当中不少曾与美军并肩作战的军人。丹麦退伍军人及退伍军人支援组织发表声明指出，丹麦长年在美国要求下参与全球危机地区行动，对特朗普政府刻意忽视丹麦与美军并肩作战的事实感到失望与被羞辱。声明指，丹麦在捍卫民主、和平与自由过程中所付出的贡献与牺牲，正被白宫遗忘，令退伍军人感到难以形容的痛心。

退伍军人先在一座纪念殉职丹麦军人的纪念碑前集会，其后游行至附近的美国大使馆，并进行五分钟默哀，分别悼念丹麦的陆军、空军、海军、紧急事务管理部门及警方。

丹麦退伍军人亦对白宫言论表达强烈不满，指有关说法无视格陵兰人民的自决权。格陵兰为北约成员国丹麦的自治领土。示威者同时反对特朗普声称丹麦无力保障西方在北极地区安全利益的说法。

丹麦在阿富汗战争中共有44名士兵阵亡，是联军中人均死亡率最高的国家；另有8名丹麦士兵在伊拉克战争中丧生。

特朗普1月22日在接受福克斯新闻台采访时质疑「当美国有难时北约盟友能否及时支援」，并声称北约盟友在阿富汗战争期间虽「派了些兵」，但「有点躲在后面，有点避开前线」。