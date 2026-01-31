伊朗阿巴斯港大爆炸1死14伤 革命卫队否认海军司令遭暗杀

伊朗南部港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）周六发生强烈爆炸，一名当地官员向伊朗通讯社透露，爆炸造成至少1人死亡、14人受伤，爆炸原因不明。半官方塔斯尼姆（Tasnim）通讯社表示，社交媒体上有关革命卫队一名海军指挥官在爆炸中成为袭击目标的报导「完全失实」。

相关新闻：伊朗局势｜传美军已通知中东盟友 特朗普最快周日攻击伊朗 拟斩首领导层

阿巴斯港的爆炸发生在一栋8层高的建筑内，部分较低楼层严重受损，整栋大楼的窗户全被震碎。危机管理组织表示，爆炸发生在居民区，造成14人受伤，一名4岁女童不幸丧生。爆炸原因仍在调查中。

路透社引述伊朗半官方的梅尔通讯社指，当地消防部门负责人称，阿巴斯港一栋建筑发生爆炸是由于天然气外泄引致。

伊朗阿巴斯港一座多层建筑发生猛烈爆炸。 X@boiahentone

伊朗阿巴斯港一座多层建筑发生猛烈爆炸。 X@boiahentone

非官方消息人士声称，爆炸攻击目标是伊斯兰革命卫队海军司令坦格西里（Alireza Tangsiri）。但隶属于革命卫队的塔斯尼姆通讯社否认，称此「完全是谣言」。

另外，据官方《德黑兰时报》报导，邻近伊拉克边境的阿瓦士市发生一宗气体爆炸，导致4人死亡。

相关新闻：伊朗局势｜欧盟将革命卫队列为恐怖组织 伊朗斥顺从美国以色列

阿巴斯港是伊朗最重要的货柜港口，位于霍尔木兹海峡，是伊朗与阿曼之间一条重要的水道，全球约五分之一的海运石油经由此处。该港口去年四月曾发生严重爆炸，造成数十人死亡，超过1000人受伤，当时一个调查委员会将爆炸归咎于民防及安全原则遵守方面的不足。