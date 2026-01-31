Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

校园欺凌｜日本女生下跪遭踢面踩头 网民震怒起底4名加害者

即时国际
更新时间：16:00 2026-01-31 HKT
发布时间：16:00 2026-01-31 HKT

日本网民疯传一段中学生受欺凌的影片，显示一名女学生被迫下跪叩头，头部遭踢踩。有人起底事件发生在福岛县会津若松市，连加害者的照片和姓名也曝光，该市教育委员会表示警方正在调查中，校方将全力配合。

网传事件发生在会津若松市立第五中学校，其中一段影片显示受害女学生双膝跪地，被人用脚踢脸，叩头时还遭踩头数次。另有照片显示她跪在地上，被4名男子围着，其中一人左脚有刺青；受害人似乎连手机也被踢弯。

事件引起网民愤怒，疯狂起底加害者的姓名、照片、抽烟喝酒的生活，甚至连父母姓名和公司也找出来。

有人认为即使行为可恶也不应起底，提醒散布个人资料也是犯罪。但也有人说事件闹大当局才有回应。会津若松市教育委员会表示警方正在调查中，校方将全力配合。

