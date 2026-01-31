刚果民主共和国钶钽铁矿坍塌 逾200人罹难

刚果民主共和国东部由叛军AFC/M23控制的鲁巴亚（Rubaya）钶钽铁矿，28日发生坍塌事件，叛军30日透露已有超过200人死亡，另有大约20名伤者送院治疗。

鲁巴亚生产全球15%的钶钽铁矿，这种矿石可冶炼出耐热金属钽，在手机、电脑、航空航太零件、引擎制造方面有很大的用处，由刚果叛军控制后主要是以人力采矿。

钶钽铁矿以人手开采，当地居民每天收入仅数美元。路透社

生产全球15%钶钽铁矿

叛军发言人穆伊萨（Lumumba Kambere Muyisa）透露，由于正逢雨季因此矿区地表脆弱导致塌陷，死者包括矿工、妇女和儿童。详细死伤数字目前尚不清楚，有匿名消息指称已有227死，但尚未获得官方证实。

鲁巴亚自2024年起由AFC/M23叛军组织控制，当地居民每天以人手挖掘，收入只有数美元。

人手开采 每日收入数美元

联合国表示，AFC/M23掠夺鲁巴亚的财富以资助其叛乱，该叛乱由邻国卢量旺达政府支持，基加利否认此指控。

这些武装重装的反抗军，目标是要推翻金沙萨政府，确保刚果图西族（少数民族）的安全，该族群去年在闪电般的推进中夺取了刚果东部更多矿产丰富地区。