爱泼斯坦档案 | 含FBI表格 指控特朗普强奸13岁少女

美国司法部副部长布兰奇周五（30日）公布司法部已完成对爱泼斯坦案相关文件的审查，陆续公布剩余文件，总计超过300万页，其中包含2000多段视频和18万张图片。而在最新发布的文件中，包含一份联邦调查局（FBI） 表格，详述一名匿名为Jane Doe的女子指控特朗普，在她13岁时强奸她。这名匿名指控者先前曾对特朗普提出诉讼，但后来撤诉，而最后一次撤诉是在2016年大选前夕。

匿名女子2016年大选前撤控

包括强奸在内，FBI文件详述特朗普涉嫌多次虐待Jane Doe，文件指出，爱泼斯坦声称是特朗普夺走了她的贞操，并且还提到了这名女孩被强奸一事。这些描述与Jane Doe在2016年提出的诉讼中的指控相符。但特朗普先前否认这位女子的指控。而司法部强调：「这次发布可能包含捏造或虚假提交的图像、文件或影片，因为所有公众提交给 FBI的内容，只要符合该法就会纳入。」

相关新闻：

更多爱泼斯坦档案文件公开，提及特朗普被指控强奸13岁少女。法新社

美国司法部公布爱泼斯坦案剩余文件，逾300万页。美联社

美国司法部副部长布兰奇公布发放爱泼斯坦文件。美联社

Jane Doe原定2016年11月在洛杉矶举行记者会，但突然取消。当时担任她律师的布伦（Lisa Bloom）说，客户因太害怕，以致不敢露面。不过，布伦周五说，她已不再是这名女子的律师，并拒绝置评。

文件提商务部长图访爱泼斯坦私人岛

另一方面，公开的电子邮件显示，现任商务部长卢特尼克声称，与爱泼斯坦断绝往来多年后，仍透过中间人，打算与对方会面。此外。文件揭露，卢特尼克与爱泼斯坦的关系比先前所知更深。卢特尼克曾是爱泼斯坦在纽约的邻居，但他在去年10月的一次访谈中说，他与妻子早在2005年左右便对爱泼斯坦感到极度「厌恶」，甚至决定「再也不与那个恶心的人共处一室」。

然而，周五发布的文件却推翻了这说法，显示卢特尼克在2005年后，数度寻求与爱泼斯坦会面或通话，甚至在爱泼斯坦2008年认罪，坦承为卖淫招募未成年人后，依旧如此，甚至计划于2012年12月与妻子及子女一同前往爱泼斯坦的私人岛屿参加一场午餐聚会。