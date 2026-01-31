游日注意 | 日本多地持续强降雪 酿至少14死198伤 交通严重受阻

受冬季气压分布影响，日本多地连日来出现强降雪。当地总务部消防局周六通报，自20日以来的强烈降雪已在全国造成至少14人死亡、198人受伤，多地交通因大雪严重受阻。

日本气象厅说，连日来的冬季气压导致从日本北部到西部日本海一侧普遍降雪，部分地区遭遇数十年一遇的大雪，积雪厚度达到往年同期的6倍左右。预计相关地区的降雪天气将持续至下周。

料降雪持续至下周

北海道旅客铁道株式会社周五（30日）表示，受大雪影响，自25日起该公司连续3天内共有1400多趟列车停运，约41.4万人次出行受影响。

此外，受列车停运和航班取消等因素影响，北海道新千岁机场25日和26日两晚共有约9000名旅客滞留过夜。

从30日清晨至31日清晨的24个小时内，东北地区降雪量最多可达70厘米、新潟县约50厘米、北陆地区约40厘米、近畿地区也可能再降下30厘雪量。

当局吁提防雪崩

气象厅特别提醒，北陆与近畿地区可能将流入发达雪云，短时间内降雪量急增。平时较少降雪的关东南部及东海等太平洋侧平地，也可能出现降雪与积雪现象，东京23区不排除出现些微降雪。

当局提醒民众严防交通中断与路面结冰，同时警戒雪崩、电线与树木积雪导致停电，以及屋顶积雪滑落的危险。