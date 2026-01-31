美已婚女老师与17岁男生不伦恋 趁夫打猎邀回家激战 法庭咁判

美国华盛顿州斯波坎市中央谷高中一名已婚女教师，被揭发与一名17岁男学生发展不当关系。案情指出，两人透过社交平台传送露骨讯息及不雅影像，其后女教师更趁丈夫外出时，邀请男学生到家中发生性行为。事件因校内流言四起，最终由学生友人向校方举报而曝光。

讯息充满性暗示 家中激战三小时

根据法院文件，当时27岁的女教师麦肯娜·金德雷（McKenna Kindred）与该名男学生自2022年6月开始联系。双方对话内容包括「我想你来我的房间」、「我很喜欢你触碰我」等亲密言词。检方透露，麦肯娜曾向学生表示，自己使用情趣用品时会想起对方。

案情指出，女教师趁丈夫（图）外出时，邀请男学生到家中发生性行为。

女教师麦肯娜·金德雷

麦肯娜于2024年3月被捕，并对一级性行为不当罪名表示认罪。

麦肯娜任教的高中。google图片

同年11月，麦肯娜趁丈夫外出狩猎，邀请该学生到其住所。男学生向调查人员称，当晚6时半至7时间抵达，两人初时在梳化上观看电影，其后开始亲吻，然后发生亲密行为，更一度由客廰转战睡房，直至晚上10时。其后他们在客厅休息、一同淋浴，学生于晚上11时半左右离开，全程逗留约三至四小时。

母睹女老师向儿子传送胸部照片

2022年12月，校内有关两人关系的传言增多，该学生的友人向学校管理层提供多张两人对话截图，内容涉及性暗示及不雅影像。其后，学生母亲亦向调查人员表示，曾目睹麦肯娜传送予其子的胸部照片，以及其子回传的私密影片，成为案件关键证据。

认罪免囚 判缓刑登记为性罪犯

麦肯娜于2024年3月被捕，并对一级性行为不当罪名表示认罪。她最终获判无须监禁，但须接受两年缓刑、缴付700美元罚款，并在未来十年内登记为性罪犯。据悉，她已交还教师执照，并与丈夫搬离华盛顿州，其目前职业状况未明。

本案再度引起社会对教育工作者专业操守的关注，当地学区亦已加强对师生互动的监管指引。