澳洲酷热｜16年来最猛热浪直逼50°C　树熊逃过山火「吓到脚软」

澳洲东南部遭逢16年来最严重热浪，多地气温逼近50°C，极端高温也助长了山火，维多利亚州部分郊区居民被迫撤离，就连树熊也被吓坏。



维多利亚州27日创下史上最热纪录，霍普顿镇（Hopetoun）及沃尔佩普镇（Walpeup）均录得48.9°C高温，首府墨尔本（Melbourne）也突破45°C。邻近的新南威尔士州（NSW）与南澳州（South Australia）多个城镇本周气温徘徊在50°C左右，逼近澳洲西岸2022年创下的50.7°C历史纪录。

在距离墨尔本西南处约200公里的偏远小镇吉利布兰德（Gellibrand），居民史密斯（Karlee Smith）骑着四轮越野车穿越火势，抢救农场羊群，她的父亲与兄弟则驾驶搭载水箱的拖拉机努力灭火。

他们发现一只公树熊从焚烧灌木林中逃出，看起来相当疲惫且吓到瘫软在地。所幸经过检查并喂食尤加利叶后没事，已野放至未烧毁的树林。但史密斯估计，面积2000英亩的农场约90%面积付诸一炬，损失牲畜数量难以统计。

适应极端高温 居民互相关照

霍普顿镇被媒体封为「维多利亚州最热小镇」，旅馆老板麦卡劳（Steve Mccullough）表示，这个只有约700人口的农业社区，居民已习惯极端高温，并且会彼此照顾。他说，「一旦超过40°C，不管是42°C还是49°C，就是该死的热。你必须适应它。」

极端高温助长山火，维多利亚州的消防单位正在奋力扑灭至少5宗大规模火势，部分城镇居民被迫撤离。本周较早前，由于火灾破坏与高温造成电网故障，超过10万户家庭失去电力，一些居民被迫在没有冷气下忍耐酷热。

气候专家警告，澳洲东南部的极端天气状况已经构成公共卫生紧急事件。当局呼吁人们摄取充足水分，尤其特别要注意老人、孩童与免疫系统低下族群，这些人特别容易受到高温的负面影响。

澳洲气候委员会公卫医师查尔斯沃斯（Kate Charlesworth）警告：「高温是无声杀手，2016至2019年间夺走超过1000澳洲人的性命，比所有其他极端天气事件加起来还要多」。