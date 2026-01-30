特朗普提名沃什出任联储局主席
特朗普发文宣布，提名沃什（Kevin Warsh）出任美国联储局主席。
沃什现任胡佛研究所谢泼德家族杰出客座经济学研究员，以及史丹福大学商学院讲师，同时也是杜肯家族办公室与美国对冲基金经理、亿万富豪斯坦利·德鲁肯米勒（Stanley Druckenmiller）的合伙人。他持有史丹福大学文学学士学位及哈佛法学院法学博士学位，在经济学与金融领域开展了广泛研究。
在加入联储局理事会前，他于2002年至2006年担任总统经济政策特别助理兼白宫国家经济委员会执行秘书。此前，他在纽约摩根士丹利并购部门担任副总裁兼执行董事。
特朗普表示，他与沃什相识很长时间，坚信他将成为史上最杰出的联储局主席之一，或许是最出色的一位。特朗普写道：「他不仅具备一切所需资质，更拥有领袖气质，绝不会令大家失望。祝贺凯文！」
