东京街头劫案 | 3匪伏击运钞5人包括2中国人 劫走原运往香港4.2亿日圆

日本东京台东区周四（29日）晚发生街头抢劫案，3名日本人和2名中国人在运送高达4.2亿日圆（约2117.8万港元）现金时，突然遭到3名男子伏击并喷洒胡椒喷雾，随后装满现金的3个行李箱当街被抢去。据报5人从事将日币兑换港币的工作，受人委托要将现金运送至羽田机场，准备运到香港。数小时后，羽田机场停车场亦发生同类事件，一名年约50岁日籍男子携带装有约1.9亿日圆现金行李箱，他报警称自己被喷洒胡椒喷雾，对方为3人团伙，未抢走任何财物便驾车离去。目前警方认为这2宗案件犯罪手法类似，正全力追缉在逃的3名嫌犯。对于有中国公民东京街头遭袭击行劫，中国驻日本大使馆已向日本警方提出交涉，要求日方尽快破案，切实保护在日中国公民生命财产安全。

喷洒胡椒喷雾犯案

据警视厅称，2宗案件受害者均表示原计划将现金从羽田机场带去香港，认为两案相关。首宗案件于晚上9时30分左右发生，地点位于台东区东上野JR御徒町站附近路上，当时年龄介乎20多岁至40多岁的5名日本籍与中国籍男女，正准备将装有4.2亿日圆现金的3个行李箱搬运上车，途中遭到袭击。

东上野JR御徒町站附近路上发生强抢案，遭劫走4.2亿日圆。维基网站

东京街头发生罕见劫案。法新社

逃逸中撞伤1名男子

3名贼人突然现身，并对其中一名40多岁的中国籍男子喷洒胡椒喷雾，随后迅速夺走行李箱。其中一名嫌犯身高约1.7米，案发时身穿黑色上衣、长裤并佩戴针织帽，3人得手后随即驾车逃离现场。

3名贼人随后驾车逆行逃逸，离案发现场约100公尺外的街头，一名50多岁男子遭一辆车撞到，脸部受轻伤，肇事车辆逃逸。附近发现一辆弃置的蓝色汽车，警方认为3名贼人在逃逸过程中涉嫌肇事，之后换车继续逃跑。

羽田机场停车场爆类似案件

在30日凌晨零时10分左右，羽田机场第3航厦停车场也发生类似案件。一名50多岁男子停好车要下车时，遭一辆白色车内3名男子喷射胡椒喷雾，车上装有1.9亿日圆（957.5万港元）的行李箱未被抢走，男子眼睛受伤。

受害男子表示，他跟3名一起经营货币兑换业务的朋友准备要把钱带到海外。警视厅认为这2宗案件犯罪手法类似，同样是3人组，应有关连，正展开调查。

中使馆再次提醒公民避免前往日本

对于有中国公民东京街头遭袭击行劫，中国驻日本大使馆已向日本警方提出交涉，要求日方尽快破案，切实保护在日中国公民生命财产安全。中国驻日本大使馆再次提醒中国公民近期避免前往日本，提醒已在日中国公民密切关注当地治安形势，提高安全防范意识，加强自我保护。如遇紧急情况，请及时报警并联系驻日使领馆寻求协助。