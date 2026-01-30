黑山政坛爆性丑闻 已婚总统顾问搭上女高官 激情片外流

巴尔干半岛国家黑山政坛爆发性爱片丑闻，网上流传的一段性爱影片揭露已婚的总统顾问、国安局长武克希奇（Dejan Vukšić）和得力助手、人权与少数族裔权利部司长帕伊科维奇（Mirjana Pajković）偷情，消息震撼政界，2人也双双请辞下台。

事件中的女主角帕伊科维奇（Mirjana Pajković）已在本月23日（上周五）正式辞职，至于事件中的男主角、国安局长武克希奇，则是在去年的12月就已经离职。

事件中的女主角帕伊科维奇指控受到男方威胁。IG

男女方互相指控对方。IG

女方指受男方威胁 提诉讼

帕伊科维奇对武克希奇提出严厉指控，声称自己遭受极端暴力威胁，揭露这名总统身边第一人、前国安局长曾在通话中持续威胁她，警告她「在黑山将无容身之地、无法生存」。帕伊科维奇同时批评总统米拉托维奇（Jakov Milatović）在丑闻中未采取任何行动。

帕伊科维奇指出，武克希奇在她拒绝配合要求后竟出言威胁，声称自己手上握有对她不利的资料，要求她做不愿意的事，如果拒绝，就会被交给代表国家最高权力的人。她强调虽未遭受肢体暴力，但对方明显想在各方面摧毁她的生活。

前国安局长否认指控 反控对方窃手机

武克希奇则否认所有指控，声称自己并没有散布任何私人的影片，指自己也是在不雅片在网上曝光后才第一次看到，更反控帕伊科维奇于2024年10月窃取他的手机。不过，《塞尔维亚时报》揭露，在这段事件期间，甚至曾经出现来自黑山总统办公室座机的恐吓电话，令这宗案件的复杂程度更加提升。

武克希奇声称帕伊科维奇涉及勒索集团，该集团曾于去年3月曾打恐吓电话，要求他撤回宪法法院法官候选人提名，否则就要公布他威胁帕伊科维奇的电话录音档。双方互控的刑事诉讼仍在进行中。