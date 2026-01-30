特朗普评施纪贤访华 称与中国做生意「非常危险」

英国首相施纪贤访问北京，会见中国国家主席习近平及其他中国官员，并签署多项合作协议之际，美国总统特朗普周四表示，英国与中国做生意「非常危险」。

特朗普在出席一部关于他妻子、第一夫人梅拉尼娅的纪录片首映时，被问及对英国与中国做生意的回应时，特朗普说：「他们这么做非常危险。」

相关新闻：

施纪贤访华｜中方降威士忌关税至5% 拟对英公民免签30日 重启安全对话

特朗普在出席一部关第一夫人梅拉尼娅的纪录片首映时，被问及对英国与中国做生意的回应。美联社

施纪贤今次访华是自2018年以来英国首位首相访华。美联社

施纪贤访华期间会晤习近平。美联社

扬言加拿大与中国做生意更危险

施纪贤今次访华是自2018年以来英国首位首相访华，紧随近期多位西方领导人寻求与北京和解，许多人视北京为摆脱日益难以预测的美国的转向。

除了施纪贤外，卡尼也于一月中旬访问中国，并就贸易与旅游与中方达成协议。事后，特朗普威胁若卡尼与北京进一步达成协议，将对加拿大进口商品实施百分之百关税。

德总理将访华

特朗普周四谈及英国后补充说：「我认为，加拿大与中国做生意更危险。加拿大的情况并不理想。他们表现非常糟糕，你不能把中国当成答案。」

德国总理默茨预计很快将访问中国，而特朗普本人也表示将于四月访华。