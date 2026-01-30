伊朗局势 | 美10艘军舰部署中东 伊朗警告若美发动攻击 即袭美军基地及航母

英国广播公司（BBC）周四（29日）引述船舶追踪网站讯息报道，再有一艘美国海军驱逐舰抵达中东，令美国区内部署的军舰增至最少10艘军舰。伊朗军方发言人扬言，若美国发动攻击，伊朗将作出果断回应，立即攻击区内美军基地和航空母舰。

导弹驱逐舰赴波斯湾

BBC报道，美国海军「伯克」级导弹驱逐舰「布莱克号」周三（28日）通过苏彝士运河前往波斯湾。至此，美国在中东已经部署至少10艘军舰，包括「林肯号」航空母舰。

「林肯号」配备波音EA-18G咆哮者电子作战机。

MH-60R 海鹰直升机在「林肯号」进行飞行训练。

美已有10艘军舰部署中东。

伊朗革命卫队警告将果应回应美军施袭。

据英国和美国媒体引述美方官员报道，除「林肯号」航母，其余军舰为6艘驱逐舰和3艘滨海战斗舰。报道说，驱逐舰既能配合航母执行对陆地打击任务，也能防御导弹和无人机攻击。滨海战斗舰的对陆打击能力能够覆盖从海岸线到内陆纵深的广泛范围。

美军搜救飞机飞往中东

BBC又说，周四早上在波斯湾追踪到一架飞往阿曼的美国海军「鱼鹰」倾转旋翼机，而「林肯号」航母就配备「鱼鹰」。这种倾转旋翼机能够投送对陆突击兵力，支持特种作战。

另外，有美国军事新闻媒体报道，一些美军HC-130J型远程搜救飞机正飞往中东。这种飞机可在敌方境内快速搜救跳伞飞行员。报道说，这是美国考虑对伊朗发动空袭的迹象之一。

美军基地位处伊朗导弹射程

伊朗陆军发言人阿克拉米尼亚警告，若美发动袭击，将立即作出果断回应」，并表示美国航空母舰存在「严重脆弱性」，而且许多美军基地都在伊朗中程导弹射程内。

他警告说：「如果美国人犯下这种误判，事情肯定不会如特朗普所想像的那样发展：先快速执行一次行动，然后2小时后又在社交平台上宣布行动结束。」

伊朗总统：美须停止挑衅

而伊朗总统佩泽希齐扬表示，如果美国寻求谈判与真正的外交，就必须停止挑衅和制造紧张的行动。

佩泽希齐扬周四下午分别与卡塔尔埃米尔塔米姆、巴基斯坦总理夏巴兹通电话，就美国破坏稳定的行动所引发地区紧张局势交换意见。他在通话中感谢卡塔尔和巴基斯坦给予支持，并表示希望伊斯兰国家之间的团结合作进一步加强和深化。

佩泽希齐扬表示，伊朗始终支持在国际法基础上，建立平等、双赢、有尊严的外交。他强调，伊朗从未发动战争，也不欢迎任何冲突，但伊朗也不会允许在谈判过程中再次受到威胁或攻击，将坚决捍卫国家与人民。