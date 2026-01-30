北海道民宿变垃圾场 两中国女游客被追讨清洁费拒付 掀日网民怒火

日本北海道札幌一间民宿近日爆出争议事件。两名年轻中国女游客退房后，房间被发现极度脏乱，垃圾遍地，情况犹如「垃圾场」，相关照片被民宿员工上载社交平台后迅速疯传，引发日本网民强烈不满，在中日关系本已紧张的背景下，更掀起舆论风波。

据日媒《中央日报》报道，涉事民宿员工于上周五（23日）在社交平台Threads发文，公开多张退房后拍摄的照片。画面所见，房内地板与桌面堆满外卖餐盒、未清理的即食面碗、用过的纸巾及毛巾，垃圾四散；房间及客厅同样凌乱不堪，厕所内更出现大量毛巾、厕纸及疑似用过的衣物，衞生状况令人咋舌。

涉事民宿员工于上周五（23日）在社交平台Threads发文，公开多张退房后拍摄的照片。画面所见，房内地板与桌面堆满外卖餐盒、未清理的即食面碗、用过的纸巾及毛巾，垃圾四散。

涉事民宿员工于上周五（23日）在社交平台Threads发文，公开多张退房后拍摄的照片。

厕所内更出现大量毛巾、厕纸及疑似用过的衣物，衞生状况令人咋舌。Threads

发文员工直言，两名中国女旅客退房后，房间「完全变成垃圾场」，乱象程度「难以置信」，亦无法理解对方如何能在如此环境下留宿。相关帖文短时间内录得逾千万次浏览，迅速在日本社交平台发酵。

报道指，民宿方面其后向两名房客追讨额外清洁费，但遭对方拒绝，双方一度发生争执。最终在达成和解后，民宿已删除相关照片，但事件已在网络广泛流传，难以平息。

不少日本网民留言批评，指涉事旅客「连最基本的观光礼仪也没有」、「衞生习惯令人难以接受」，甚至有人直言希望同类事件不要再发生。另一方面，部分中国网民亦对事件感到尴尬，形容属「国耻」，但亦有人认为不应将个人行为上纲至国籍层面，呼吁理性看待。

事件发生之际，正值中日关系持续紧绷。自日本首相高市早苗早前发表「台湾有事」相关言论后，北京曾呼吁国民基于安全考虑减少赴日旅游。根据日本政府观光局数据，去年12月访日中国旅客约33万人次，按年大跌逾四成。