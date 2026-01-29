英国首相施纪贤访华，并与中国国家主席习近平会面，据报两人会晤之际，施纪贤向习近平赠送了周日（25日）英超曼联对阿仙奴赛事所使用的足球。

美国体育电视频道ESPN曾形容习近平是「痴迷」程度的曼联球迷，「红魔鬼」曼联在这场球赛中，以3比2击败「兵工厂」，联赛两连胜兼升上第4位。

英媒指出，施纪贤送给习近平的礼物，是周日刚在酋长球场举行的曼联对阿仙奴比赛足球。两队斗至84分钟2：2平手，最终曼联前锋马菲奥斯根夏3分钟后再入一求，以3：2胜出。

《Metro》地铁报指出，施纪贤本身是阿仙奴死忠球迷，向习近平送出这份特别的礼物，可见其谦逊姿态。

施纪贤是阿仙奴死忠球迷。 路透社

习近平向来热爱足球，2014年他访问阿根廷时，曾获赠国家足队10号球衣，是该队精神领袖的象征，球王马勒当拿、美斯都穿10号。

2015年习近平访问英国，原本要参观曼联主场奥脱福球场，可惜最终因行程问题取消，却参观了曼联劲敌曼城的足球学院，并获赠曼城球衣。