Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

施纪贤访华｜「曼联迷」习近平收礼 获赠英超作客赢阿仙奴足球

即时国际
更新时间：20:51 2026-01-29 HKT
发布时间：20:51 2026-01-29 HKT

英国首相施纪贤访华，并与中国国家主席习近平会面，据报两人会晤之际，施纪贤向习近平赠送了周日（25日）英超曼联对阿仙奴赛事所使用的足球。

美国体育电视频道ESPN曾形容习近平是「痴迷」程度的曼联球迷，「红魔鬼」曼联在这场球赛中，以3比2击败「兵工厂」，联赛两连胜兼升上第4位。

相关新闻：施纪贤访华｜网红餐厅尝云南菜 美国前财长耶伦也曾光顾

英媒指出，施纪贤送给习近平的礼物，是周日刚在酋长球场举行的曼联对阿仙奴比赛足球。两队斗至84分钟2：2平手，最终曼联前锋马菲奥斯根夏3分钟后再入一求，以3：2胜出。

《Metro》地铁报指出，施纪贤本身是阿仙奴死忠球迷，向习近平送出这份特别的礼物，可见其谦逊姿态。

施纪贤是阿仙奴死忠球迷。 路透社
施纪贤是阿仙奴死忠球迷。 路透社

习近平向来热爱足球，2014年他访问阿根廷时，曾获赠国家足队10号球衣，是该队精神领袖的象征，球王马勒当拿、美斯都穿10号。

2015年习近平访问英国，原本要参观曼联主场奥脱福球场，可惜最终因行程问题取消，却参观了曼联劲敌曼城的足球学院，并获赠曼城球衣。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
10小时前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
11小时前
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
新世界传易主 确认获投资者接洽 郑家纯家族据报拟售控股权予美资黑石
商业创科
1小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
时事热话
6小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
粤车南下｜内地客驾车闯梅窝禁区泊公园遭举报 内地网民称港有「民间纠察队」？ 促查北上港车乱停放
粤车南下｜内地客驾车闯梅窝禁区泊公园遭举报 内地网民称港有「民间纠察队」？ 促查北上港车乱停放
社会
6小时前
巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因
01:20
巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因
突发
4小时前
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
影视圈
10小时前
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
饮食
2026-01-28 18:15 HKT