日本选情｜调查指自民党和维新会议席有望过半数

即时国际
更新时间：11:59 2026-01-29 HKT
发布时间：11:58 2026-01-29 HKT

日本第51届众议院选举开跑，共有11个政党的1285名候选人参选，角逐国会465个议席。共同社报道，自民党与联合执政的日本维新会合计有望达到过半数的233席。若获得更广泛支持，甚至有望单独过半数。

相关新闻：高市早苗内阁支持度下跌 扬言众院选举不过半即辞职

共同社于1月27日和28日就众院选举向全国选民进行电话调查，结合采访了解选举公告发布后不久的选战初期情况。

根据调查，新党「中道改革联合」的势头不尽人意。保守派参政党的议席有望大幅增加，团队未来有望在众院赢得首个议席。国民民主党未呈现超越公告前27席的大幅增势。小选区的胜负成为关键。

不过，小选区中约两成选民尚未确定投票对象，在2月8日投票日前，局势有可能发生变化。

此次电话调查中约16.2万人作出回答。

