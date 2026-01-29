银河系发现「潜在宜居」星球 面积与地球相若

天文学界寻找「第二个地球」的研究取得重大突破。由澳洲南昆士兰大学领导的国际研究团队发现，银河系内存在一颗名为「HD 137010 b」的潜在宜居类地球行星。这颗行星的大小与地球极为相近，且正围绕一颗类太阳恒星运行，有关研究成果已于周二（27日）在著名的《天文物理学杂志快报》上发表。

位于「宜居带」边缘 面积仅比地球大约6%

科学家透过分析已退役的克卜勒太空望远镜（Kepler）遗留数据，发现了这颗距离地球约146至150光年的岩石行星。HD 137010 b的面积仅比地球大约6%，绕行一颗与太阳相似的恒星运转。最令研究人员振奋的是，其轨道周期预计约为355天，与地球的一年几乎一致。

数据显示，这颗行星刚好位于其宿主恒星「宜居带」的边缘。若该星球拥有大气层，理论上具备维持液态水的物理条件。

气温恐低至零下68度 仍有生命存在可能？

然而，HD 137010 b的宜居前景仍面临严峻挑战。研究指出，虽然宿主恒星HD 137010与太阳属同类型，但其亮度及温度均较低。这导致该行星接收到的热量与光线不足地球的三分之一，其表面温度预计不高于华氏零下90度（约摄氏零下68度），比平均温度摄氏零下65度的火星还要寒冷。

虽然环境寒冷，但研究团队并未排除其宜居可能性。研究人员出，若该行星拥有比地球更浓密的二氧化碳大气层，便可透过强大的温室效应锁住热量，改善严寒状况，甚至演变成一个气候温和、拥有海洋的水世界。

目前，根据团队的大气模型分析，HD 137010 b 落在「乐观宜居带」（Optimistic Habitable Zone）的机会率高达 51%；而在较严谨的「保守宜居带」亦有 40% 机会。

寻找「地球兄弟」30年 仍待追踪凌日现象

自30年前天文学家发现第一颗系外行星以来，学界一直致力于寻找与地球环境相似的星球。研究人员指出，虽然HD 137010 b的数据令人振奋，但目前仍需进一步验证。团队至少需要再观测并追踪一次「凌日事件」（即行星经过恒星前方），以获取更多大气或环境数据，方能最终确认其是否具备支持生命的条件。