Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

银河系发现「潜在宜居」星球 面积与地球相若

即时国际
更新时间：09:07 2026-01-29 HKT
发布时间：09:07 2026-01-29 HKT

天文学界寻找「第二个地球」的研究取得重大突破。由澳洲南昆士兰大学领导的国际研究团队发现，银河系内存在一颗名为「HD 137010 b」的潜在宜居类地球行星。这颗行星的大小与地球极为相近，且正围绕一颗类太阳恒星运行，有关研究成果已于周二（27日）在著名的《天文物理学杂志快报》上发表。

位于「宜居带」边缘 面积仅比地球大约6%

科学家透过分析已退役的克卜勒太空望远镜（Kepler）遗留数据，发现了这颗距离地球约146至150光年的岩石行星。HD 137010 b的面积仅比地球大约6%，绕行一颗与太阳相似的恒星运转。最令研究人员振奋的是，其轨道周期预计约为355天，与地球的一年几乎一致。

数据显示，这颗行星刚好位于其宿主恒星「宜居带」的边缘。若该星球拥有大气层，理论上具备维持液态水的物理条件。

气温恐低至零下68度  仍有生命存在可能？

然而，HD 137010 b的宜居前景仍面临严峻挑战。研究指出，虽然宿主恒星HD 137010与太阳属同类型，但其亮度及温度均较低。这导致该行星接收到的热量与光线不足地球的三分之一，其表面温度预计不高于华氏零下90度（约摄氏零下68度），比平均温度摄氏零下65度的火星还要寒冷。

虽然环境寒冷，但研究团队并未排除其宜居可能性。研究人员出，若该行星拥有比地球更浓密的二氧化碳大气层，便可透过强大的温室效应锁住热量，改善严寒状况，甚至演变成一个气候温和、拥有海洋的水世界。

目前，根据团队的大气模型分析，HD 137010 b 落在「乐观宜居带」（Optimistic Habitable Zone）的机会率高达 51%；而在较严谨的「保守宜居带」亦有 40% 机会。

寻找「地球兄弟」30年 仍待追踪凌日现象

自30年前天文学家发现第一颗系外行星以来，学界一直致力于寻找与地球环境相似的星球。研究人员指出，虽然HD 137010 b的数据令人振奋，但目前仍需进一步验证。团队至少需要再观测并追踪一次「凌日事件」（即行星经过恒星前方），以获取更多大气或环境数据，方能最终确认其是否具备支持生命的条件。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
14小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
17小时前
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
19小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
15小时前
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
影视圈
16小时前
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
时事热话
19小时前
疯抢iPhone 4S︱「古董」卖¥55销量逾10万部 翻Hit因……
疯抢iPhone 4S︱「古董」卖¥55销量逾10万部 翻Hit因……
即时中国
12小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
2026-01-27 15:37 HKT
泰国境内果蝠验出强毒性尼帕病毒  曼谷等3机场实施旅客筛查
泰国境内果蝠验出强毒性尼帕病毒  曼谷等3机场实施旅客筛查
即时国际
15分钟前
美国减息｜美今夜议息 「联储局线人」吁留意一个关键措辞 沃勒投票取向值得关注
美国减息｜联储局宣布维持利率不变 「联储局线人」吁留意一个关键措辞
宏观经济
6小时前