特朗普警告伊朗重启谈判否则「下次打击更猛烈」 中方：希望美方避免火上浇油

在美国与伊朗关系紧张之际，负责中东地区美军行动的美军中央司令部周二宣布，其第九航空队将举行一场为期数天的大规模空军战备演习，以展示其在中央司令部责任区内快速部署、分散部署和持续作战的能力。 美国总统特朗普昨日警告伊朗「时间无多」，要求尽快达成协议，否则「下一次打击将更猛烈」。

「林肯号」驶入中东水域

美军中央司令部的声明说，此次演习旨在增强军事装备和人员的分散部署能力，强化区域伙伴关系，并为在中央司令部责任区内执行灵活应对行动做好准备。演习期间，美军将向多个应急地点部署小分队，并在小型、高效支援保障支持下，验证快速部署、执行任务和撤离流程。 但中央司令部没有介绍演习的具体日期和地点。

此次演习正值美国对伊朗不断施加军事压力之际。前一天，中央司令部宣布「林肯号」航空母舰攻击群已驶入中东水域。总统特朗普昨日在社交媒体说，一支庞大的舰队正前往伊朗，已准备好迅速履行其使命，这支由「林肯号」航母率领的舰队「比派往委内瑞拉的舰队还要庞大」。他还说，时间无多，希望德黑兰能够迅速坐到谈判桌前，并就一项「对各方都有利的协议」谈判。他强调，伊朗不能拥有核武器。

特朗普要求伊朗「达成协议」，并称正是因为伊朗此前未达成协议，美国去年发动了对伊朗的打击行动。他威胁，「下一次打击将更猛烈。不要让这种事再次发生」。

此时正值华盛顿与德黑兰，因伊朗镇压反政府示威而关系紧张之际。伊朗的示威自2025年12月底爆发，最初源于经济不满，后来转变为反政府的大规模示威，从1月8日开始连续数日爆发大规模街头示威。美国人权团体称，已确认有超过6200人死亡，还说正调查逾1.7万宗可能的死亡案例。

分析称，美国的做法，有点类似于把枪口指到了伊朗的脑袋上，随时可以开火。毕竟，这类真枪实弹的演习，演着演着说不定就变成真的，美军也没通报演习在哪儿搞，搞几天。

伊朗国会国家安全与外交政策委员会发言人26日称，如果美国发动任何侵略，伊朗的回应「绝不会仅限于美国的军事基地或装备」。拥有50万正规军和革命卫队的伊朗，军事实力据分析是委内瑞拉的3至5倍，包括超高音速导弹的强大导弹库可以打到美军中东所有基地，这还没算上真主党、胡塞武装这些能骚扰美国的「小兄弟」。

中国代表：希望美方避免火上浇油

据中国常驻联合国代表团网站网站消息，当地时间1月28日，中国常驻联合国代表傅聪大使在联合国安理会中东问题高级别辩论会上发言。傅聪在谈及当前伊朗局势时表示，伊朗的事情应由伊朗人民自主决定，中方希望并支持伊朗保持国家稳定，武力解决不了问题，任何军事冒险行动只会将地区推向不可预知的深渊。