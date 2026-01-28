桌球神童︱2岁英国得意B化身「戴维斯」 刷新两项健力士纪录

英国曼彻斯年仅两岁的男童祖德・奥云斯（Jude Owens），成功挑战并刷新两项健力士世界纪录（Guinness World Records），成为英式桌球（Snooker）这项运动中最年轻的花式击球纪录保持者。

去年10月12日，当时只有两岁零302天，来自曼彻斯特的祖德・奥云斯于标准球桌上，精准地完成一次高难度的「撞垫入球」（Bank Shot），即利用球桌垫边（Cushion）的反弹将球送入袋中。在此之前的五个星期，他亦成功完成一次「一杆两球」（Double Pot），在一次挥杆中将两颗球同时击入袋中。



祖德・奥云斯不仅成为史上完成两种花式击球的最年轻选手，更使他成为健力士世界纪录历史上最年轻的双料纪录保持者之一。



2025年的英国锦标赛上，祖德・奥云斯获得特别的登场仪式，并被认为是这项运动史上已知最年轻获得赞助的球员。