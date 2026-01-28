印度载高官飞机坠毁全员5人罹难 曾尝试降落终偏离跑道

央广网报道，28日上午，一架飞机在马哈拉施特拉邦的一个机场降落时坠毁，无人生还。

马哈拉施特拉邦副首席部长帕瓦尔在空难中身亡。Ｘ

据印度民航总局（DGCA）消息，马哈拉施特拉邦副首席部长阿吉特·帕瓦尔（Ajit Pawar）与保安人员在飞机上。初步资讯显示，机上连同飞行员共5人在事故中全部遇难。事故原因尚待查明。

帕瓦尔是印度民族主义大会党（NCP）主席。



据机场方面证实，出事飞机当时正在尝试降落，但偏离跑道，最终坠毁。据悉，这是一架庞巴迪的「利尔喷气（Learjet）」45型飞机，是一架轻型公务机，是从孟买包租来的。