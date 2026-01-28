印欧历时20年终达世纪自贸协定 覆盖20亿人口齐降关税减对美依赖

历经近20年艰巨谈判，印度与欧盟昨日在新德里正式宣布达成自由贸易协定（FTA），同意大幅削减大部分商品关税，被外界形容为「世纪大交易」。协定覆盖人口高达20亿，占全球GDP约四分之一及全球贸易三分之一，双方均期望借此降低对美国市场的依赖，重塑全球贸易布局。

葡萄酒税率大削至20% 汽车关税5年内清零

印度总理莫迪昨日与欧盟委员会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席科斯塔在新德里共同公布协议内容。莫迪形容，这是「史上最大规模的协议」，将为印度14亿人口及欧洲民众带来庞大机遇。冯德莱恩亦指出，「欧洲与印度今日缔造了历史」。

印度总理莫迪昨日与欧盟委员会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席科斯塔在新德里共同公布协议内容。美联社

欧盟数据显示，2024年印欧双边货物贸易额达1200亿欧罗，占印度贸易总额11.5%。法新社

欧盟数据显示，2024年印欧双边货物贸易额达1200亿欧罗，占印度贸易总额11.5%，较十年前增长近九成，另有约600亿欧罗服务贸易。分析指出，协议达成正值美国对印度等经济体征收高关税、扰乱全球贸易之际，促使主要经济体加快寻找替代市场。

根据协定，印度将向欧洲商品大幅开放市场。欧洲葡萄酒关税将即时由150%降至75%，并逐步降至20%；烈酒关税亦会降至40%。机械、化学品及药品等关税将基本取消，其中机械现行关税最高达44%。汽车方面，印度将在5年内把部分欧洲汽车进口关税，由现时110%大幅削减至10%，福士、雷诺、平治及宝马等欧洲车企被视为主要受惠者。协议生效后，每年25万辆、价值超过1.5万欧罗的汽车，关税将即时降至30%至35%，并于5年内归零。

欧盟方面，承诺在7年内对99.5%自印度进口商品削减关税，其中海产、皮革、纺织品、化学品、橡胶、贱金属以及宝石和珠宝，将享零关税待遇。不过，基于国内政治考虑，印度把乳制品及谷物排除在协议之外；欧盟亦拒绝对印度糖、肉类、家禽及牛肉产品提供关税优惠。

除经贸范畴外，双方亦同意加强国防与安全合作，并计划另签协议，促进劳工、学生、研究人员及高技能专才流动。欧盟预计，协议全面实施后，欧盟对印度出口将于2032年底前「翻倍」，96.6%贸易商品（按价值计）关税被取消或降低，每年可为欧洲企业节省约40亿欧罗关税支出。

协议正式签署前，仍须完成为期约5至6个月的法律审查程序。印度官员预期，协议可望在一年内正式生效。冯德莱恩总结指，印欧正向一个分裂的世界展示「另一条可行之路」。