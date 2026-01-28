Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印欧历时20年终达世纪自贸协定 覆盖20亿人口齐降关税减对美依赖

即时国际
更新时间：08:04 2026-01-28 HKT
发布时间：08:04 2026-01-28 HKT

历经近20年艰巨谈判，印度与欧盟昨日在新德里正式宣布达成自由贸易协定（FTA），同意大幅削减大部分商品关税，被外界形容为「世纪大交易」。协定覆盖人口高达20亿，占全球GDP约四分之一及全球贸易三分之一，双方均期望借此降低对美国市场的依赖，重塑全球贸易布局。

葡萄酒税率大削至20%　汽车关税5年内清零

印度总理莫迪昨日与欧盟委员会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席科斯塔在新德里共同公布协议内容。莫迪形容，这是「史上最大规模的协议」，将为印度14亿人口及欧洲民众带来庞大机遇。冯德莱恩亦指出，「欧洲与印度今日缔造了历史」。

印度总理莫迪昨日与欧盟委员会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席科斯塔在新德里共同公布协议内容。美联社
印度总理莫迪昨日与欧盟委员会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席科斯塔在新德里共同公布协议内容。美联社
印度总理莫迪昨日与欧盟委员会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席科斯塔在新德里共同公布协议内容。美联社
印度总理莫迪昨日与欧盟委员会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席科斯塔在新德里共同公布协议内容。美联社
美联社
美联社
欧盟数据显示，2024年印欧双边货物贸易额达1200亿欧罗，占印度贸易总额11.5%。法新社
欧盟数据显示，2024年印欧双边货物贸易额达1200亿欧罗，占印度贸易总额11.5%。法新社

欧盟数据显示，2024年印欧双边货物贸易额达1200亿欧罗，占印度贸易总额11.5%，较十年前增长近九成，另有约600亿欧罗服务贸易。分析指出，协议达成正值美国对印度等经济体征收高关税、扰乱全球贸易之际，促使主要经济体加快寻找替代市场。

根据协定，印度将向欧洲商品大幅开放市场。欧洲葡萄酒关税将即时由150%降至75%，并逐步降至20%；烈酒关税亦会降至40%。机械、化学品及药品等关税将基本取消，其中机械现行关税最高达44%。汽车方面，印度将在5年内把部分欧洲汽车进口关税，由现时110%大幅削减至10%，福士、雷诺、平治及宝马等欧洲车企被视为主要受惠者。协议生效后，每年25万辆、价值超过1.5万欧罗的汽车，关税将即时降至30%至35%，并于5年内归零。

欧盟方面，承诺在7年内对99.5%自印度进口商品削减关税，其中海产、皮革、纺织品、化学品、橡胶、贱金属以及宝石和珠宝，将享零关税待遇。不过，基于国内政治考虑，印度把乳制品及谷物排除在协议之外；欧盟亦拒绝对印度糖、肉类、家禽及牛肉产品提供关税优惠。

除经贸范畴外，双方亦同意加强国防与安全合作，并计划另签协议，促进劳工、学生、研究人员及高技能专才流动。欧盟预计，协议全面实施后，欧盟对印度出口将于2032年底前「翻倍」，96.6%贸易商品（按价值计）关税被取消或降低，每年可为欧洲企业节省约40亿欧罗关税支出。

协议正式签署前，仍须完成为期约5至6个月的法律审查程序。印度官员预期，协议可望在一年内正式生效。冯德莱恩总结指，印欧正向一个分裂的世界展示「另一条可行之路」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
即时国际
15小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
2026-01-26 10:00 HKT
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
20小时前
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「老佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
00:42
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「走佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
即时中国
13小时前
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
楼市动向
14小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
17小时前
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
影视圈
12小时前
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
影视圈
12小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
21小时前
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
2026-01-27 09:00 HKT