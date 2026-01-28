Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

多伦多降60厘米厚百年一遇大雪 街道埋雪下如灾难片《明日之后》

更新时间：07:52 2026-01-28 HKT
发布时间：07:52 2026-01-28 HKT

美国遭冬季风暴肆虐，多地酿成严重伤亡之际，加拿大同样被暴雪横扫。安大略省以至东岸地区出现罕见大雪，其中最大城市、安省首府多伦多降雪量更创历来新高，市区积雪最深达约60厘米，街道与车辆被白雪吞没，画面震撼，不少网民形容犹如灾难电影《明日之后》。

多伦多航班大乱学校停课　民众直言「从未见过」

暴雪于周日持续降下，多伦多市民翌日清晨出门，赫然发现城市仿佛被「埋」在雪中。新闻社图片及网上流传的短片显示，行车线与人行道难以分辨，人们出门要以雪撬代步，多部私家车被埋在厚厚的积雪之下，仅露出车顶。

市内交通大受影响，有市民受访时表示，原定周日乘巴士前往渥太华，惟因大雪取消班次，周一清晨摸黑前往车站仍寸步难行，直言「从未见过这样的大雪」。

航空运输同样陷入混乱。受降雪影响，多伦多主要机场周日已取消逾500班航班，截至周一下午，加拿大全国再有数百班机取消或延误。多伦多地区多间学校宣布停课，市政府亦加派人手清理道路，呼吁市民避免非必要外出。

加拿大环境及气候变化部指出，多伦多市中心累积降雪约61厘米，为有纪录以来最高；多伦多皮尔逊国际机场亦录得约46厘米降雪，创该机场单日降雪量新高。当局同时指出，今年1月份多伦多的总降雪量，已打破自1937年以来的历史纪录，成为观测史上降雪最多的一个1月。

