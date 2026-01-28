北韩试射更新型大口径火箭炮 金正恩亲临赞效果理想

北韩证实成功试射更新型大口径火箭炮武器系统，领袖金正恩亲自到场观摩，并对试验结果表示满意。外界关注，平壤或正加快推进新一轮军事技术升级。

朝中社报道，朝鲜导弹总局昨日（周一）进行一次旨在验证新技术运用效能的试射，4枚大口径火箭炮弹击中距离发射点超过350公里外的海上目标，显示武器系统的远程精准打击能力有所提升。

报道指，金正恩在现场视察整个试射过程，并对结果给予高度评价。他表示，劳动党第九次代表大会将阐明进一步加强国家核战争遏制力的下一步构想，暗示北韩未来或在战略武器发展上作出新部署。

另一方面，南韩军方亦公布相关动向。韩国联合参谋本部表示，朝鲜昨日下午向东部海域发射多枚弹道导弹，军方正就导弹性能及飞行参数作进一步分析，并与美方保持紧密情报共享。