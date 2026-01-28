美驻华大使：特朗普邀请习近平8月至9月访美

美国驻华大使庞德伟表示，中国国家主席习近平已邀请美国总统特朗普于今年4月访问中国，而特朗普亦已向习近平发出邀请，希望对方于8月至9月期间回访美国。

庞德伟1月27日在香港出席活动期间接受彭博社访问时披露相关安排。他指出，中美双方已大致落实去年在釜山会晤中形成的多项共识，涵盖芬太尼问题及大豆采购等具体领域，显示两国在务实合作方面取得实质进展。

2025年10月30日，中国国家主席习近平与美国总统特朗普在韩国釜山举行双边会晤。路透社

他透露，中方已履行大豆采购承诺，而两国执法部门在打击芬太尼问题上的合作亦日趋紧密，甚至首次在中国境内展开联合行动。庞德伟形容，相关合作反映双方在安全与经贸层面建立起更具操作性的沟通机制。

谈及整体双边关系发展，庞德伟表示，中美在多个领域的互动已有所改善，气氛较以往缓和。他认为，高层频繁互动有助稳定关系，亦为后续合作创造空间。

另一方面，美国财政部长贝森特早前亦指出，中美关系目前处于「非常良好的平衡状态」，并透露特朗普与习近平今年或有机会在不同场合会面多达四次。特朗普本人则于本月22日表示，习近平计划于2026年底访问美国。