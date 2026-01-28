Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美驻华大使：特朗普邀请习近平8月至9月访美

即时国际
更新时间：05:05 2026-01-28 HKT
发布时间：05:05 2026-01-28 HKT

美国驻华大使庞德伟表示，中国国家主席习近平已邀请美国总统特朗普于今年4月访问中国，而特朗普亦已向习近平发出邀请，希望对方于8月至9月期间回访美国。

庞德伟1月27日在香港出席活动期间接受彭博社访问时披露相关安排。他指出，中美双方已大致落实去年在釜山会晤中形成的多项共识，涵盖芬太尼问题及大豆采购等具体领域，显示两国在务实合作方面取得实质进展。

美国驻华大使庞德伟表示，中国国家主席习近平已邀请美国总统特朗普于今年4月访问中国，而特朗普亦已向习近平发出邀请，希望对方于8月至9月期间回访美国。法新社
美国驻华大使庞德伟表示，中国国家主席习近平已邀请美国总统特朗普于今年4月访问中国，而特朗普亦已向习近平发出邀请，希望对方于8月至9月期间回访美国。法新社
2025年10月30日，中国国家主席习近平与美国总统特朗普在韩国釜山举行双边会晤。路透社
2025年10月30日，中国国家主席习近平与美国总统特朗普在韩国釜山举行双边会晤。路透社

他透露，中方已履行大豆采购承诺，而两国执法部门在打击芬太尼问题上的合作亦日趋紧密，甚至首次在中国境内展开联合行动。庞德伟形容，相关合作反映双方在安全与经贸层面建立起更具操作性的沟通机制。

谈及整体双边关系发展，庞德伟表示，中美在多个领域的互动已有所改善，气氛较以往缓和。他认为，高层频繁互动有助稳定关系，亦为后续合作创造空间。

另一方面，美国财政部长贝森特早前亦指出，中美关系目前处于「非常良好的平衡状态」，并透露特朗普与习近平今年或有机会在不同场合会面多达四次。特朗普本人则于本月22日表示，习近平计划于2026年底访问美国。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
即时国际
12小时前
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「老佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
00:42
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「老佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
即时中国
10小时前
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
17小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
17小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
14小时前
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
影视圈
9小时前
日出康城领都装充电桩惹业主不满 收授权票遭恶煞骚扰 重案组拘5人包括15岁少年
日出康城领都装充电桩惹业主不满 收授权票遭恶煞骚扰 重案组拘5人包括15岁少年
突发
8小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
2026-01-26 10:00 HKT
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
影视圈
9小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT