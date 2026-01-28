有片｜巴西民众雨中集会撑博尔索纳罗 突天降巨型闪电致89伤

巴西前总统博尔索纳罗因策划政变未遂罪成，被判监27年，其支持者上周六（1月25日）在首都巴西利亚冒雨集会声援，期间突遭雷击，造成至少89人受伤，事件震动全国。

是次集会由国会议员费瑞拉（Nikolas Ferreira）发起，数以千计示威者聚集在市中心，高呼口号，要求当局为博尔索纳罗提供「特赦」。集会期间天气恶劣，雷雨交加，民众撑着雨伞、身穿雨衣，未料上空突现猛烈雷电，击中人群附近，引发恐慌。

网上流传多段现场片段显示，雷电划破天际，伴随巨大轰鸣声，部分示威者当场被吓至呆立不动，亦有人应声倒地，周边群众急忙上前搀扶。另一段影片则拍到，原本此起彼落的口号声，瞬间被雷声「腰斩」，白光直劈地面，场面惊心动魄。

博尔索纳罗于2022年大选中败予现任总统卢拉后，被控策划推翻选举结果。巴西最高法院去年11月作出历史性裁决，裁定其政变未遂罪名成立，并指他曾涉计划暗杀卢拉等政要。博尔索纳罗现正被关押于巴西利亚的帕普达监狱。

当局表示，雷击事故伤者多为轻伤，已送院治理，未有死亡报告。事件亦引发外界关注大型集会在恶劣天气下的安全风险。