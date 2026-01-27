Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旅日大熊猫「晓晓」和「蕾蕾」启程回国 离开动物园前照片曝光

即时国际
更新时间：22:30 2026-01-27 HKT
发布时间：22:30 2026-01-27 HKT

当地时间1月27日，载著旅日大熊猫「晓晓」和「蕾蕾」的卡车从东京上野动物园出发前往机场，启程返回中国。

「晓晓」和「蕾蕾」2021年出生于上野动物园，是2024年9月返还中国的大熊猫「比力」和「仙女」的子女。「晓晓」和「蕾蕾」的姐姐「香香」已于2023年2月回到中国。

相关新闻：旅日龙凤胎熊猫最后现身 逾10万人预约道别超额24.6倍

根据中日双方此前约定，「晓晓」和「蕾蕾」的返还期限为2026年2月。此前，东京都方面与中方就具体日期进行了协商，决定将返还时间提前约一个月。

日本在1972年10月首次租借大熊猫。去年6月和歌山县白滨町的娱乐设施「冒险世界」的4只大熊猫归还中国后，日本饲养的大熊猫只剩上野动物园的这对龙凤胎。随著「晓晓」和「蕾蕾」返回中国，日本即半世纪以来，首次没有大熊猫。

相关新闻：最后两只旅日大熊猫27日回国 东京冀再借新熊猫暂难成事

鉴于首相高市早苗关于「台湾有事」的发言令日中关系恶化，目前尚不清楚能否实现新的熊猫。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
10小时前
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
13小时前
曾国衞免职｜谁是局长接任人？政圈料不乏有意者 政府内部觅人选 包括纪律部队高层
曾国衞免职｜谁是局长接任人？政圈料不乏有意者 政府内部觅人选 包括纪律部队高层
政情
5小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
10小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
7小时前
公院覆诊如玩「定向闯关」？港女陪诊辛酸引共鸣：唔明老人家自己一个点搞得掂？｜Juicy叮
公院覆诊如玩「定向闯关」？港女陪诊辛酸引共鸣：唔明老人家自己一个点搞得掂？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
01:16
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
饮食
10小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾国衞因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
曾国衞免职｜因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
保健养生
10小时前
麦道朗 (图) 将于本周日沙田赛事再来香港客串一天，暂定骑五驹，且看他能否继续交出好成绩。
麦道朗周日暂卜定五驹
马圈快讯
9小时前