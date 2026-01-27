旅日大熊猫「晓晓」和「蕾蕾」启程回国 离开动物园前照片曝光

当地时间1月27日，载著旅日大熊猫「晓晓」和「蕾蕾」的卡车从东京上野动物园出发前往机场，启程返回中国。

「晓晓」和「蕾蕾」2021年出生于上野动物园，是2024年9月返还中国的大熊猫「比力」和「仙女」的子女。「晓晓」和「蕾蕾」的姐姐「香香」已于2023年2月回到中国。

根据中日双方此前约定，「晓晓」和「蕾蕾」的返还期限为2026年2月。此前，东京都方面与中方就具体日期进行了协商，决定将返还时间提前约一个月。



日本在1972年10月首次租借大熊猫。去年6月和歌山县白滨町的娱乐设施「冒险世界」的4只大熊猫归还中国后，日本饲养的大熊猫只剩上野动物园的这对龙凤胎。随著「晓晓」和「蕾蕾」返回中国，日本即半世纪以来，首次没有大熊猫。

鉴于首相高市早苗关于「台湾有事」的发言令日中关系恶化，目前尚不清楚能否实现新的熊猫。