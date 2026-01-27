尼帕病毒︱印度护士疑参加婚礼饮椰枣汁确诊 同事接触「人传人」感染

印度爆发无药可治的尼帕病毒（Nipah virus），据悉，该国目前已最少有5宗确诊病例，当中包括医护人员。



《南方都市报》报道，综合多家媒体，初步调查显示，其中一名患者是一名护士，曾在去年12月15至17日前往位于印度和孟加拉边境处的一个村庄参加婚礼，并停留数日。1月2日。病人出现症状入院治疗。当地卫生部门已派员前往该村庄收集蝙蝠的血液和样本，他们推测，病人可能饮用被蝙蝠污染的新鲜椰枣汁，从而引起感染。

两患者曾高烧及呼吸困难

另一名病者是该名护士的同事，两人于去年12月28日至12月30日期间一起工作，因此被推测可能是「人传人」导致感染。1月16日的报道显示，该病人情况已好转，暂毋须使用呼吸机，不过护士同事目前仍然危重，二人均曾出现高烧和呼吸困难等症状。

在此之前，调查小组前往了巴拉萨特一名55岁妇女家中。据悉，该女子已经于去年12月去世，曾出现过类似感染尼帕病毒后出现的症状，但她在确诊前就已经死亡。其家属透露，该女子发病前曾饮用过生枣椰汁。上边两名患者曾替妇人提供治疗。

九只蝙蝠中一只有抗体

调查小组在该女子家附近区域捕获九只蝙蝠。结果发现，其中一只蝙蝠体内检测到病毒抗体，表明其曾接触或感染过这种病毒。小组从该地区采集24份生枣椰汁样本，结果显示样本检测结果皆呈阴性（即未被污染）。

2007年，该地区一村庄也曾小规模暴发尼帕病毒疫情，当时的病毒溯源也发现，生枣椰汁是「罪魁祸首」。

当地卫生部门已至少安排120多名密切接触者接受居家隔离。由于感染者在医院工作，接受隔离的人包括医生、护士、救护车司机以及他们的家属。



