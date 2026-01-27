千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
发布时间：13:51 2026-01-27 HKT
英国成人片女星邦妮（Bonnie Blue）曾宣称在12小时内「千人斩」，成功挑战与1057人「激战」，因此爆红。她原定要在1月17日进行新的挑战，尝试打破自身纪录，挑战在短时间内与更多人发生性行为，然而她日前却在社交平台宣布将这项挑战延期。她之前曾开玩笑表示，担心结束时无法走路回家。
邦妮以大尺度内容闻名，在Instagram拥有大量追踪者，平时也会在社交媒体发布泳装照片，并在付费订阅平台贩售更露骨的内容。
Instagram拥大量粉丝
她2025年曾在英国举办大型性爱派对，并在12小时内接连与上千名男性发生性关系。
如今她准备打破自己创下的惊人纪录，她1月7日在Instagram上正式宣告，将在1月17日展开第二回合挑战，创造更惊人的新纪录。
不过随著时间逐渐靠近，邦妮却突然将挑战暂停。
声称需要更多时间准备
她发声明中强调，这不是取消，但指要实现这个目标需要完美的时机。她将挑战日期改为2月7日，并在贴文中呼吁粉丝等待，表明仍会如期进行，只是需要更充分的准备时间。
尽管邦妮并未说明具体延期原因，但这项挑战确实需要极佳的身体状态。她在Instagram谈到新挑战时曾开玩笑说：「你能想像我的身体会承受多大的损伤吗？我甚至担心当天结束后还能不能走路回家。」
去年底峇里岛被捕
去年12月时，邦妮在印尼峇里岛准备进行大尺度活动，与15猛男在巴士上进行性行为，但遭到印尼警方突袭逮捕。由于警方突袭时，邦妮等人尚未开始，因此未被定罪，只是将她遣返英国，并列入黑名单，禁止她10年内入境印尼，事件引发不小风波。
